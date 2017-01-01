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В Одессе автомобиль врезался в электроопору, есть погибшие

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Водитель авто получил повреждения.
Автомобиль столкнулся с электроопорой
Автомобиль столкнулся с электроопорой
od.npu.gov.ua

В Киевском районе Одессы автомобиль Toyota столкнулся с электроопорой, в результате проишествия два человека погибли, и один получил травмы. Об этом сообщил отдел коммуникации полиции Одесской области.

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“В результате столкновения водитель транспортного средства получил повреждения, а двое его пассажиров – мужчины 1991 и 1992 года рождения, которые находились на заднем сидении, погибли“, – сказано в сообщении.

Автомобиль Toyota столкнулся с электроопорой во время движения по ул.Дмитрия

В полиции выясняют обстоятельства ДТП, в том числе, проверяют наличие алкоголя в крови водителя.

Напомним также, что в ночь на 22 марта в Киеве на ул Гетьмана произошла авария. Автомобиль Chevrolet Aveo сбил оградительные блоки и от удара перевернулся на крышу.

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Теги: ДТП, автмобиль, водитель, погибшие
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