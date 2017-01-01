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В Меджлисе обещают мешать работе Керченского моста

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На первом этапе в Меджлисе предлагают ввести полную фиксацию всех, кто въезжает на полуостров через Керченский мост, с дальнейшим введением санкций против них.
Крымские татары намерены препятствовать работе Керченского моста
Крымские татары намерены препятствовать работе Керченского моста
kerch-most.ru

Ко всем, тем кто попадет в Крым по Керченскому мосту должны применяться санкции, как к нарушителям украинской границы. Об этом в интервью Обозревателю заявил один из лидеров Меджлиса, инициатор блокады Крыма Ленур Ислямов.

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Он отметил, что Меджлис крымско-татарского народа намерен “сделать все“, чтобы препятствовать движению транспорта по мосту. Вместе с тем, он отметил, что будут применяться ненасильственные способы борьбы.

В частности, он предложил фиксировать весь транспорт, проезжающий по мосту, и ввести санкции против людей, попадающих таким образом на территорию Крыма. По его словам, к ним должны применяться те же ограничительные меры, что и к посещающим полуостров артистам.

“Фиксировать всех людей. Поименно. И вводить санкции, куда бы они ни перемещались“, - заявил Ислямов.

На вопрос журналиста о том, будет ли организация физически препятствовать движению, он отметил, что рассмотрит такой вариант, если санкции не дадут никакого результата.

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“Сначала мы не будем препятствовать, мы подождем и посмотрим, как будут работать санкции. И при необходимости подготовимся к следующим шагам“, - пообещал Ислямов.

Как сообщалось, движение по Керченскому мосту планируют начать в мае.

Напомним, президент РФ Владимир Путин предложил ускоренными темпами достроить автомобильную часть моста, “чтобы люди в летний сезон могли воспользоваться“.

 

 

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Теги: Крымские татары, Крым, мост, санкции, Меджлис, аннексия Крыма, Керченский мост, Ленур Ислямов
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Источник: korrespondent.net

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