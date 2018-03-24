Савченко пожаловалась на видеонаблюдение

Народный депутат, которому накануне избрал меру пресечения в виде двух месяцев содержания под стражей, начала голодовку. Также она жалуется на тонированные стекла в камере.

Арестованная накануне народный депутат Надежда Савченко в субботу, 24 марта, пожаловалась представителям омбудсмена на видеонаблюдение и отсутствие горячей воды в душе, сообщает РИА Новости.

Также Савченко рассказала, что объявила голодовку и с сегодняшнего дня ничего не ест.

"Работники секретариата омбудсмена ознакомились с материалами из личного дела народного депутата и встретились с ней. Надежда Савченко сообщила, что объявила голодовку, последний раз она поела вечером 23 марта. На данный момент жалоб на здоровье с ее стороны нет. Ее просьба о горячей воде в душе удовлетворена. Также разъяснено о ее праве свободно выбирать врача по мере необходимости", - говорится в сообщении.

Как отмечается, Савченко пожаловалась представителям омбудсмена об осуществлении видеонаблюдения и тонированных окнах в камере, ее замечания проверили, грубых нарушений прав и свобод не обнаружили.

Ранее уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека Людмила Денисова заявила, что задержание Савченко прошло с нарушением.

Денисова отметила, что, учитывая ситуацию, она лично будет осуществлять контроль за соблюдением конституционных прав Савченко.

Ранее сообщалось, что Савченко грозит от 10 до 15 лет заключения или пожизненное заключение с конфискацией имущества.