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У жителя одного из городов Одесской области изъяли арсенал оружия

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Изъятое оружие направлено на экспертизу.
Изъятое оружие направлено на экспертизу
Изъятое оружие направлено на экспертизу
facebook.com/gunp.odessa

У местного жителя города Беляевка Одесской области сотрудники Национальной полиции во время обыска изъяли арсенал оружия и боеприпасов. Об этом сообщает прес-служба полиции Одесской области в Facebook.

“Во время обыска в домовладении 41-летнего жителя города Беляевка правоохранители обнаружили и изъяли 9 ручных противотанковых гранатомётов, 2 тротиловые шашки, 2 ручных гранаты и более 200 патронов различного калибра“, – говорится в сообщении.

Изъятое оружие направлено на экспертизу
Изъятое оружие направлено на экспертизу
facebook.com/gunp.odessa
Изъятое оружие направлено на экспертизу
Изъятое оружие направлено на экспертизу
facebook.com/gunp.odessa

 

Изъятое оружие направлено на экспертизу.

 

Изъятое оружие направлено на экспертизу
Изъятое оружие направлено на экспертизу
facebook.com/gunp.odessa

 

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На данный момент решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ч.1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.

Ранее сообщалось, что в Ивано-Франковской области у одного из местных жителей правоохранители выявили целый арсенал оружия и боеприпасов.

 

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Теги: Украина, оружие, Одесская область, полиция
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