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Сепаратисты за день пять раз открывали огонь

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По защитникам Лебединского в течение дня стреляли трижды - из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов, а также из стрелкового оружия.
Бойцы ВСУ на Донбассе
Бойцы ВСУ на Донбассе
Минобороны Украины

В субботу, 24 марта, в зоне АТО были зафиксированы 5 обстрелов позиций ВСУ со стороны сепаратистов. Ни один украинский воин не пострадал. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.

На Донецком направлении из гранатометов различных типов противник вел огонь по украинским укреплениях в районе Каменки.

Также гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие сепаратисты трижды применили по защитникам Лебединского, что на приморской области украинской обороны.

На Луганском направлении враг из стрелкового оружия обстрелял украинские позиции вблизи населенного пункта Счастье.

“В целом, ситуация по всей линии разграничения сторон надежно контролируется украинскими защитниками“, – констатировали в штабе.

Накануне сепаратисты из минометов накрыли Авдеевку.

Накануне в штабе АТО заявили, что на Донбассе вторые сутки сохраняется тишина

 

 

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Теги: донбасс, штаб, ВСУ, ситуация на востоке Украины, АТО на востоке Украины, бойцы АТО
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Источник: korrespondent.net

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