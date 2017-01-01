СБУ сняла фильм о четырех годах АТО
В историческом видеофильме показывается роль спецслужбы в защите Украины в зоне АТО. Видео появилось в 26 годовщину создания СБУ.
Служба безопасности Украины в четверг, 24 марта, опубликовала фильм, посвященный четырем годам проведения АТО.
Видео обнародовано на канале спецслужбы в YouTube.
В фильме отмечается, что СБУ одна из первых приняла на Донбассе, когда под Славянском погиб офицер украинской спецслужбы.
В видео последовательно воспроизводятся события начала агрессии России и украинского противостояния.
"За четыре года войны СБУ превратилась в эффективную современную спецслужбу, научилась действовать асимметрично и на опережение", – говорится в сообщении службы.
В этот же день Петр Порошенко заявил, что СБУ усилит контрразведку.
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