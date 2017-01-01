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СБУ сняла фильм о четырех годах АТО

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В историческом видеофильме показывается роль спецслужбы в защите Украины в зоне АТО. Видео появилось в 26 годовщину создания СБУ.
СБУ выпустила фильм о четырех годах в АТО
СБУ выпустила фильм о четырех годах в АТО
скриншот

Служба безопасности Украины в четверг, 24 марта, опубликовала фильм, посвященный четырем годам проведения АТО.

Видео обнародовано на канале спецслужбы в YouTube.

В фильме отмечается, что СБУ одна из первых приняла на Донбассе, когда под Славянском погиб офицер украинской спецслужбы.

В видео последовательно воспроизводятся события начала агрессии России и украинского противостояния.

"За четыре года войны СБУ превратилась в эффективную современную спецслужбу, научилась действовать асимметрично и на опережение", – говорится в сообщении службы.

В этот же день Петр Порошенко заявил, что СБУ усилит контрразведку.

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Теги: СБУ, видео, АТО, АТО на востоке Украины
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Источник: korrespondent.net

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