В Минюсте прокомментировали голодовку Савченко

И в СИЗО СБУ и в заведениях пенитенциарной системы арестованная будет находиться под усиленным наблюдением медиков, если откажется от пищи.

Министр юстиции Украины Павел Петренко в эфире одного из телеканалов сообщил, что арестованная Надежда Савченко будет находиться под усиленным наблюдением врачей, если начнет голодовку.

По его словам, это касается не только Савченко, но и всех задержанных, которые объявляют голодовку.

"Существует четкий регламент обращения с теми задержанными, которые не употребляют пищи. Они имеют доступ к врачам, постоянный медицинский осмотр и фактически обеспечены всем необходимым, чтобы они, будучи фактически в состоянии голодания, поддерживали свою жизнеспособность. Поэтому я думаю, что в этой ситуации, если речь о СИЗО СБУ, там специалисты медицинскую помощь окажут. Если речь о пенитенциарной системе, мы так же имеем соответствующие регламенты и работаем с гражданскими врачами", - подчеркнул он.

Министр также добавил, что считает некорректным сравнивать условия в украинских следственных изоляторах и российских:

"Я бы этого не делал, потому что в России нет ни суда, ни судебной системы. Там определяют виновного, и это лицо отбывает десятки лет наказания, как это происходит с нашими политзаключенными".

Как сообщалось, Савченко объявила голодовку и с субботы, 24 марта, дня ничего не ест.

Напомним, Надежде Савченко грозит от 10 до 15 лет заключения или пожизненное заключение с конфискацией имущества.

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