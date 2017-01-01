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В Минюсте прокомментировали голодовку Савченко

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И в СИЗО СБУ и в заведениях пенитенциарной системы арестованная будет находиться под усиленным наблюдением медиков, если откажется от пищи.
Савченко не дадут умереть от голода
Савченко не дадут умереть от голода

Министр юстиции Украины Павел Петренко в эфире одного из телеканалов сообщил, что арестованная Надежда Савченко будет находиться под усиленным наблюдением врачей, если начнет голодовку.

По его словам, это касается не только Савченко, но и всех задержанных, которые объявляют голодовку.

"Существует четкий регламент обращения с теми задержанными, которые не употребляют пищи. Они имеют доступ к врачам, постоянный медицинский осмотр и фактически обеспечены всем необходимым, чтобы они, будучи фактически в состоянии голодания, поддерживали свою жизнеспособность. Поэтому я думаю, что в этой ситуации, если речь о СИЗО СБУ, там специалисты медицинскую помощь окажут. Если речь о пенитенциарной системе, мы так же имеем соответствующие регламенты и работаем с гражданскими врачами", - подчеркнул он.

Министр также добавил, что считает некорректным сравнивать условия в украинских следственных изоляторах и российских:

"Я бы этого не делал, потому что в России нет ни суда, ни судебной системы. Там определяют виновного, и это лицо отбывает десятки лет наказания, как это происходит с нашими политзаключенными".

Как сообщалось, Савченко объявила голодовку и с субботы, 24 марта, дня ничего не ест.

Напомним, Надежде Савченко грозит от 10 до 15 лет заключения или пожизненное заключение с конфискацией имущества.

 

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Теги: арест, голодовка, Савченко, Павел Петренко, Надежда Савченко
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Источник: Эспрессо TV

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