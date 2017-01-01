Под Полтавой микроавтобус слетел с моста в реку
В субботу, 24 марта, в Полтавской области микроавтобус сорвался с моста в реку. Об этом сообщает пресс-служба полиции Полтавской области.
Отмечается, что в результате ДТП водитель получил травмы и был госпитализирован.
Инцидент произошел около часа ночи в селе Шиловка, автомобиль упал в реку Грунь.
Полиция предварительно установила, что за рулем Volkswagen Transporter находился 30-летний житель Полтавы. Его с телесными повреждениями доставили в районную больницу.
Для ликвидации последствий ДТП был вызван наряд спасателей. Работники ГСЧС с помощью специальной техники отбуксировали авто из реки.
Продолжается досудебное расследование.
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