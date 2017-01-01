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Под Полтавой микроавтобус слетел с моста в реку

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Водителя с травмами отвезли в больницу, а микроавтобус из реки вытаскивали спасатели с помощью специальной техники. Полиция расследует инцидент.
В результате падения авто серьезно побилось
В результате падения авто серьезно побилось
pl.npu.gov.ua

В субботу, 24 марта, в Полтавской области микроавтобус сорвался с моста в реку. Об этом сообщает пресс-служба полиции Полтавской области.

Отмечается, что в результате ДТП водитель получил травмы и был госпитализирован.

Инцидент произошел около часа ночи в селе Шиловка, автомобиль упал в реку Грунь.

Полиция предварительно установила, что за рулем Volkswagen Transporter находился 30-летний житель Полтавы. Его с телесными повреждениями доставили в районную больницу.

Для ликвидации последствий ДТП был вызван наряд спасателей. Работники ГСЧС с помощью специальной техники отбуксировали авто из реки.

Продолжается досудебное расследование.

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Теги: ДТП, авария, Полтавская область, автобус, авто
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Источник: korrespondent.net

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