Под Полтавой микроавтобус слетел с моста в реку

Водителя с травмами отвезли в больницу, а микроавтобус из реки вытаскивали спасатели с помощью специальной техники. Полиция расследует инцидент.

В субботу, 24 марта, в Полтавской области микроавтобус сорвался с моста в реку. Об этом сообщает пресс-служба полиции Полтавской области.

Отмечается, что в результате ДТП водитель получил травмы и был госпитализирован.

Инцидент произошел около часа ночи в селе Шиловка, автомобиль упал в реку Грунь.

Полиция предварительно установила, что за рулем Volkswagen Transporter находился 30-летний житель Полтавы. Его с телесными повреждениями доставили в районную больницу.

Для ликвидации последствий ДТП был вызван наряд спасателей. Работники ГСЧС с помощью специальной техники отбуксировали авто из реки.

Продолжается досудебное расследование.

Напомним, в Николаеве тягач с тоннами лука протаранил дом.

Ранее в США автобус со школьниками упал в ущелье.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet