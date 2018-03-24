Кто и зачем захватил гостиницу Большая Московская

В Одессе активисты в масках ворвались в гостиницу Большая Московская на Дерибасовской. Об этом пишет КП в Украине. Соцсети комментируют: “Они по сути совершили преступление (захват здания), статья 294, статья 295 УК Украины“, “Здание — частная собственность. В нем не закончена реконструкция“.

Журналисты назвали инцидент “странным“: люди в балаклавах взломали входную дверь в частную коммерческую собственность!

“Активисты партии Свобода и организации Сокол ворвались внутрь отеля, и вывесили на балконах свои баннеры и флаги“, — сообщали РИА Новости Украина.

Как пояснил зампред областной организации партии Свобода Константин Василец, никакого штурма не было, он и его соратники заняли пустующую гостиницу “в интересах горожан“. Так же, очевидно, в интересах горожан активисты принесли в здание спальные и кухонные принадлежности.

По мнению активистов, гостиницу “надо вернуть одесситам“. Для этого на входе будет стоять охрана Сокола.

На место инцидента выезжала полиция: правоохранители взяли показания у присутствующих активистов.

Реконструкцию здания отеля Большая Московская, как своего объекта, с 2011 года ведет одесская инвестиционно – строительная компания Инкор-групп. В ходе работ восстановлено 22 тысячи элементов лепного декора стиля модерн. Кровля здания выполнена из металлоцинка. По периметру крыши фасада установлены утраченные еще в середине ХХ века хрустальные шары и аутентичные скульптуры грифонов. Реконструкция велась по оригинальным чертежам архитектора Льва Влодека, который и спроектировал гостиницу в 1904 году.

В 2018 году компания планирует сдать отель в эксплуатации. В связи с этим на каждом из пяти этажей реконструируемого отеля находятся многочисленные стройматериалы для внутренних работ.

“При словосочетании “строительные материалы“ многое в этой акции стало понятнее …“, — комментируют захват блогеры.

В бекграунде гостиницы за два века ее истории в Одессе — визиты Веры Холодной и Александра Вертинского; в советские годы здесь располагалось учреждение, ставшее прототипом Ильфо-Петровского Геркулеса. В нем работали писатели Илья Ильф и Константин Паустовский, Юрий Олеша и Исаак Бабель.

Даже без внутренней отделки, гостиница уже давно включена экскурсоводами в туристические маршруты.

Парад знаменитого одесского фестиваля Юморины, который стартует через неделю, проходит именно по Дерибасовской — под ажурными балконами Большой Московской, на которых сегодня висят флаги парамилитарного объединения Сокол и белые тряпки с черными буквами “Вiдкрито для людей“.

“Своими действиями, они не только себя позорят, но и дискредитируют все действия патриотических сил“, — уверены многочисленные комментаторы в сети.

А туроператоры уже беспокоятся: удастся ли привезти людей 1-го апреля в Одессу на любимый фестиваль, если он теперь под “прицелом“ активистов?