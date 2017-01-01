В зоне АТО погиб боец ВСУ
Один боец ВСУ погиб и еще один получил ранения в субботу, 24 марта в зоне АТО. По предварительной информации, причиной стало неосторожное обращение с боеприпасами, сообщает пресс-центр штаба АТО.
"Сегодня в одной из бригад, выполняющей задачи на линии боевого соприкосновения, по предварительной информации в результате неосторожного обращения с боеприпасами, получил ранения несовместимые с жизнью один военнослужащий. Еще один получил ранения", - сообщили в штабе.
Раненый военнослужащий доставлен в лечебное учреждение, ему оказана необходимая медицинская помощь.
Продолжается выяснение обстоятельств инцидента.
За несколько часов до этого, в штабе сообщали, что в субботу в зоне АТО было зафиксировано пять обстрелов, пострадавших не было.
Накануне сепаратисты из минометов накрыли Авдеевку.
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