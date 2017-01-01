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В зоне АТО погиб боец ВСУ

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На линии соприкосновения в зоне АТО из-за неосторожного обращения с боеприпасами один боец получил ранения, несовместимые с жизнью, еще один был ранен.
В зоне АТО один боец погиб, еще один получил ранения
В зоне АТО один боец погиб, еще один получил ранения
Минобороны Украины

Один боец ВСУ погиб и еще один получил ранения в субботу, 24 марта в зоне АТО. По предварительной информации, причиной стало неосторожное обращение с боеприпасами, сообщает пресс-центр штаба АТО.

"Сегодня в одной из бригад, выполняющей задачи на линии боевого соприкосновения, по предварительной информации в результате неосторожного обращения с боеприпасами, получил ранения несовместимые с жизнью один военнослужащий. Еще один получил ранения", - сообщили в штабе.

Раненый военнослужащий доставлен в лечебное учреждение, ему оказана необходимая медицинская помощь.

Продолжается выяснение обстоятельств инцидента.

За несколько часов до этого, в штабе сообщали, что в субботу в зоне АТО было зафиксировано пять обстрелов, пострадавших не было.

Накануне сепаратисты из минометов накрыли Авдеевку.

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Теги: смерть, ранение, ситуация на востоке Украины, раненые в АТО, АТО на востоке Украины, бойцы АТО
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Источник: korrespondent.net

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