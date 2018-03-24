Порошенко: Разоблачение Саакашвили и Савченко войдет в историю

Глава государства уверен, что такие результаты работы СБУ стали возможны в результате системных изменений, которые усиливают способности ведомства по защите Украины от внешних и внутренних угроз.

Президент Украины Петр Порошенко заявил 24 марта на торжествах по случаю 26-й годовщины деятельности СБУ, что разоблачение лидера партии Рух новых сил Михаила Саакашвили и депутата Надежды Савченко достойно войти в учебники для спецслужб, пишет Украинская правда.

"В течение двух последних месяцев СБУ провела две масштабные операции, которые достойны страниц в учебниках для будущих спецслужбистов. Сначала была блестяще разоблачена и легально задокументирована связь "лагеря протеста" под Верховной Радой", - отметил глава государства.

Он подчеркнул, что более важным является "мастерское разоблачение вражеского гнезда, которое готовило масштабные теракты с многочисленными жертвами".

"Они готовили, как они это называли "теорию управляемого хаоса" - государственный переворот в Украине в интересах России", - подчеркнул Порошенко.

Порошенко прокомментировал арест Савченко

Напомним, Савченко подозревается в причастности к подготовке государственного переворота в Украине и планировании теракта в парламенте. Ранее ее лишили депутатской неприкосновенности, а после этого задержали сотрудники СБУ.

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