Порошенко: Разоблачение Саакашвили и Савченко войдет в историю
Президент Украины Петр Порошенко заявил 24 марта на торжествах по случаю 26-й годовщины деятельности СБУ, что разоблачение лидера партии Рух новых сил Михаила Саакашвили и депутата Надежды Савченко достойно войти в учебники для спецслужб, пишет Украинская правда.
Он подчеркнул, что более важным является "мастерское разоблачение вражеского гнезда, которое готовило масштабные теракты с многочисленными жертвами".
Порошенко прокомментировал арест Савченко
Напомним, Савченко подозревается в причастности к подготовке государственного переворота в Украине и планировании теракта в парламенте. Ранее ее лишили депутатской неприкосновенности, а после этого задержали сотрудники СБУ.
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