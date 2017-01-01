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Кличко не исключает участия в выборах президента

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В 2014 году Кличко отказался от участия в выборах на пост президента Украины в пользу Петра Порошенка, а сам сосредоточился на борьбе за кресло мэра Киева.
Виталий Кличко собрался в президенты?
Виталий Кличко собрался в президенты?

Мэр Киева Виталий Кличко не исключает выдвижения своей кандидатуры на пост президента Украины в 2019 году, заявил он немецкой газете Tagesspiegel в интервью, пишет DW.com.

"Я этого не исключаю, однако перед этим я должен добиться успеха в Киеве и довести до конца то, что я обещал людям", - сказал Кличко.

Кроме этого, Кличко предостерег страны запада от снятия санкций в отношении России.

"Санкции - один из важнейших методов против агрессивной российской политики, и они работают", - заявил политик.

"Пока Россия не поменяет свою политику, санкции нужно, скорее, усиливать", - добавил Кличко.

Мэр Киева также заявил, что строящийся газопровод "Северный поток-2" нанесет Украине серьезный ущерб. По его мнению, газопровод отвечает интересам не Евросоюза, а в первую очередь России.

Как известно, в 2014 году Кличко снял свою кандидатуру на пост президента Украины в пользу Петра Порошенка.

Напомним, что Кличко хочет отобрать ночные парковки у частных структур.

 
 
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Теги: Выборы Президента Украины, Виталий Кличко, мэр киева, президентские выборы
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Источник: korrespondent.net

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