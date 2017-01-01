В Запорожье открыли памятную табличку Вячеславу Чорновилу
В субботу, 24 марта, в Запорожье прошла церемония открытия памятной таблички погибшему лидеру Народного руха Украины Вячеславу Чорновилу, сообщает Радио Свобода.
Табличка появилась на здании кинотеатра Байда, где Чорновил был во время своего последнего визита в город.
Инициаторами установки таблички стали местные представители Народного руха Украины.
Черновил неоднократно посещал город, а в 1990-1991 годах участвовал в ряде знаковых для национального движения событий, происходивших в Запорожье.
Вячеслав Чорновил погиб 25 марта 1999 года при невыясненных обстоятельствах в автокатастрофе под Борисполем. Часть людей считает, что это было политическое убийство.
Напомним, что в Запорожье священника Московского патриархата Игоря Савву лишили прихода. По словам верующих, он молился за победу украинской армии и отказывался упоминать в богослужениях российского патриарха Кирилла.