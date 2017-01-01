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Сутки на Донбассе: 13 обстрелов

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На Луганском направлении противник из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов обстрелял укрепления ВСУ возле Троицкого и применил стрелковое оружие возле Счастья.
Обстрелы на Донбассе
Обстрелы на Донбассе
 
За минувшие сутки боевики 13 раз обстреливали позиции Вооруженных сил Украины. Ни один украинский военный в результате обстрелов не пострадал, сообщает пресс-центр штаба АТО.
 
На Донецком направлении незаконные вооруженные формирования вели огонь из гранатометов в районе Камянки, из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов обстреливали Лебединское и Новотроицкое. Под огонь из стрелкового оружия попали украинские позиции у Старогнатовки, Павлополя и шахты Бутовка.
 
На Луганском направлении боевики из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов обстреляли укрепления ВСУ возле Троицкого и применили стрелковое оружие возле Счастья.
 
Напомним, 24 марта сообщалось, что на линии соприкосновения на Донбассе погиб один военный и один ранен, по предварительной информации, из-за неосторожного обращения с боеприпасами.
 
23 марта боевики из минометов обстреляли окраину Авдеевки. Мины попали в приусадебные участки жителей садового общества.
 
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Теги: донбасс, Вооруженные силы Украины, обстрел, ВСУ, АТО, ситуация на востоке Украины, зона АТО, АТО на востоке Украины
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Источник: korrespondent.net

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