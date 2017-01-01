Во Львовской области горел памятник архитектуры

Пожар возник на территории бывшего коллегиума иезуитов, где в советские времена располагалась военная часть, а в последние годы действовал отель.

Сообщений о пострадавших нет zaxid.net

Во Львовской области в городе Хыров произошел пожар в здании бывшего коллегиума иезуитов с часовней, которое является памятником архитектуры.

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Об этом сообщает ZAXID.NET.

Пожар возник на улице Богдана Хмельницкого, 40 на территории бывшего коллегиума иезуитов, где в советские времена располагалась военная часть, а в последние годы действовал отель.

Комплекс был построен в 1886 году zaxid.net

От огня пострадала вся крыша здания и купол храма, который был полностью уничтожен. Горели также нижние этажи, однако спасателям удалось локализовать пожар.

Пожар уничтожил купол храма zaxid.net

Комплекс был построен в 1886 году, и достроен в 1904 году в стиле неоренессанса, он является памятником архитектуры местного значения.

Причины возгорания устанавливаются zaxid.net

Напомним, 15 марта в центре столицы загорелся дом, расположенный по адресу улица Владимирская, 49А. Ранее, в декабре, в Киеве сгорел дом на улице Щекавицкой, 19/33, который является историческим памятником архитектуры.