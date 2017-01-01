Во Львовской области горел памятник архитектуры
Во Львовской области в городе Хыров произошел пожар в здании бывшего коллегиума иезуитов с часовней, которое является памятником архитектуры.
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Об этом сообщает ZAXID.NET.
Пожар возник на улице Богдана Хмельницкого, 40 на территории бывшего коллегиума иезуитов, где в советские времена располагалась военная часть, а в последние годы действовал отель.
От огня пострадала вся крыша здания и купол храма, который был полностью уничтожен. Горели также нижние этажи, однако спасателям удалось локализовать пожар.
Комплекс был построен в 1886 году, и достроен в 1904 году в стиле неоренессанса, он является памятником архитектуры местного значения.
Напомним, 15 марта в центре столицы загорелся дом, расположенный по адресу улица Владимирская, 49А. Ранее, в декабре, в Киеве сгорел дом на улице Щекавицкой, 19/33, который является историческим памятником архитектуры.