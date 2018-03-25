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Мать поляка, которого СБУ выдворила за сожженный герб, купила новый

Комментариев: 7
Вырезанный из дерева герб за собственные средства женщина заказала у тернопольских мастеров и лично повесила его на место старого.
Мать исправила ошибку сына
Мать исправила ошибку сына
 
Мать поляка, который сжег украинский трезуб в одном из заведений Тернополя, приехала из Польши, чтобы исправить поступок сына, и вернула герб на место, пишет издание “Овод“.
 
В середине марта СБУ выдворила из Украины гражданина Польши, 19-летнего студента одного из высших учебных заведений Тернополя, который сжег украинский герб в камине, в одном из заведений города.
 
Женщина приехала в Украину специально, чтобы выразить сожаление из-за необдуманного поступка сына, и вернуть государственный символ Украины на место.
 
Вырезанный из дерева герб за собственные средства она заказала у тернопольских мастеров и лично повесила его на место старого.
 
Женщина отметила, что герб, как для поляков, так и для украинцев, имеет большое значение, и между украинским и польским народом должно быть дружба.
 
Она подчеркнула, что парень сожалеет из-за свого поступка, и поскольку сам не может исправить ошибку, так как въезд в Украину ему запрещен на три года, попросил сделать это ее.
 
Напомним, ранее в Ивано-Франковской области хозяин базы отдыха заставил польского туриста поднять флаг УПА, который тот перед этим самовольно снял.
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Теги: Польша, Тернополь, герб
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Комментариев (7)
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Елвіс    25.03.2018, 10:31
Оценка:  +4
Елвіс
От і зробіть пясля цього висновки: чи потрібні в Верховній Раді ( уряді) люди з життєвим досвідом, чи "задовольнимся" тільки молодими радикалами ?!
Алый_Парус    25.03.2018, 10:22
Оценка:  -6
Алый_Парус
Я отчётливо предполагаю, зачем она совершила этот циничный ход.
Елвіс    25.03.2018, 10:32
Оценка:  +5
Елвіс
Алый_Парус
Не всі читачі вважають благородний поступок - "цинічним ходом" !
Алый_Парус    25.03.2018, 10:35
Оценка:  -6
Алый_Парус
Да она просто даёт знак другим пшекам вновь на том же месте сжечь этот герб! Как Вы этого не понимаете?!
Soncelid    25.03.2018, 10:15
Оценка:  +2
Soncelid
Приємно читати про адекватних, благородних людей, неважливо якої національності.
angoll    25.03.2018, 10:06
Оценка:  +4
angoll
Нормальна людина
сергей11    25.03.2018, 09:55
Оценка:  +4
сергей11
Достойно!
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