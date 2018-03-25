Мать поляка, которого СБУ выдворила за сожженный герб, купила новый

Вырезанный из дерева герб за собственные средства женщина заказала у тернопольских мастеров и лично повесила его на место старого.

Мать поляка, который сжег украинский трезуб в одном из заведений Тернополя, приехала из Польши, чтобы исправить поступок сына, и вернула герб на место, пишет издание “Овод“.

В середине марта СБУ выдворила из Украины гражданина Польши , 19-летнего студента одного из высших учебных заведений Тернополя, который сжег украинский герб в камине, в одном из заведений города.

Женщина приехала в Украину специально, чтобы выразить сожаление из-за необдуманного поступка сына, и вернуть государственный символ Украины на место.

Вырезанный из дерева герб за собственные средства она заказала у тернопольских мастеров и лично повесила его на место старого.

Женщина отметила, что герб, как для поляков, так и для украинцев, имеет большое значение, и между украинским и польским народом должно быть дружба. Она подчеркнула, что парень сожалеет из-за свого поступка, и поскольку сам не может исправить ошибку, так как въезд в Украину ему запрещен на три года, попросил сделать это ее. Напомним, ранее в Ивано-Франковской области хозяин базы отдыха заставил польского туриста поднять флаг УПА, который тот перед этим самовольно снял.

Корреспондент