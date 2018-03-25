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В Киеве задержали экс-главу полиции Харькова за пьяное вождение

Комментариев: 1
Бывший начальник патрульной полиции Харькова Евгений Мельник проехал на красный сигнал светофора, бежал от полиции и ударил полицейского.
Мельник уже попадался на пьяном вождении
Мельник уже попадался на пьяном вождении
pravda.com.ua

В Киеве в ночь с 24 на 25 марта после погони был задержан экс-начальник патрульной полиции Харькова Евгений Мельник, который в нетрезвом состоянии управлял автомобилем и ударил сотрудника полиции.

Об этом в Facebook сообщает Киев Оперативный.

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“Автомобиль Mitsubishi проехал на красный сигнал светофора возле ТРЦ Lavina, после этого за ним началось преследование полиции. Патрульные догнали и смогли остановить машину на улице Рубежовской “, - говорится в сообщении.

Полицейские остановили авто, однако водитель попытался скрыться, после чего началась погоня. Во время задержания, водитель ударил патрульного в лицо.

Мужчина отказался проходить алкотест
Мужчина отказался проходить алкотест
facebook.com/KyivOperativ

“Явно находясь в состоянии алкогольного опьянения, мужчина отказался проходить алкотест на месте. Его отвезли к врачу-наркологу “, - сообщает паблик.

Задержанного отвезли к врачу-наркологу
Задержанного отвезли к врачу-наркологу
facebook.com/KyivOperativ
Водитель промчал на красный сигнал светофора
Водитель промчал на красный сигнал светофора
facebook.com/KyivOperativ

Задержанный заявил, что находился на заднем сиденье, а автомобиль сам проехал на запрещающий сигнал светофора.

В соцсетях уточнили, что водителем является Евгений Мельник, бывший глава патрульной службы в Харькове, который находился на этой должности с сентября по ноябрь 2015 года, после чего был переведен в Киев. Отмечается, что Мельник уже попадался на пьяном вождении будучи на должности в Харькове.

Напомним, 28 февраля во Львове патрульные полицейские, оформляя ДТП, обнаружили нетрезвого водителя с рекордным содержанием алкоголя в крови. 

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Теги: Киев, пьяный, патрульные, полицейский, погоня, Евгений Мельник
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Комментариев (1)
Глод    25.03.2018, 11:28
Оценка:  +1
Глод
Ну если полиция так ездит...
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