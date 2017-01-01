Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Путин готов на уступки по Донбассу - Time

Комментариев: 0
Президент России не готов идти на уступки по крымскому вопросу, особенно после массового голосования за него в Крыму на последних выборах.
Что придумал Путин для Донбасса
Что придумал Путин для Донбасса

Журнал Time утверждает, что в свой новый президентский срок, Путин готов согласиться на решение проблемы по Донбассу.

"Источники в МИД России сообщили, что Путин готов сделать Восточную Украину областью под контролем временной администрации, как это было в Боснии и Герцеговине, или в Косово", -  рассказали журналу источники в Кремле.
 
В то же время, как заверяют люди из ближнего круга Путина, он не готов идти на уступки по крымскому вопросу. Тем более, что высокий результат на выборах в Крыму, говорит о поддержке Путина, и его курса, местным населением.
 
Напомним, что американский журнал Time поместил на обложку апрельского выпуска президента России Владимира Путина с короной на голове. Заголовок на обложке гласит - "Восхождение царя".
Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: Украина-Россия, Путин, аннексия Крыма, ситуация на востоке Украины
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь