Миссия ОБСЕ попала под обстрел на Донбассе

Патрульные ОБСЕ слышали звуки попадания, по их оценке, двух пуль, которые срикошетили в 5-10 метрах к северу от их позиции. Наблюдатели покинули этот район немедленно.

Группа наблюдателей специальной мониторинговой миссии ОБСЕ попала под обстрел на Донбассе. Инцидент произошел в районе населенного пункта Пикузы (бывшее Коминтерно), сообщает официальный сайт миссии ОБСЕ.

"Находясь в н. п. Пикузы, в 23 км к северо-востоку от Мариуполя, наблюдатели слышали шестиминутной эпизод многочисленных перекрестных выстрелов из стрелкового оружия в 300–500 метрах к юго-западу и западу, которые, по их оценке, производились из не менее чем 10 автоматов (неустановленного типа)", - говорится в ежедневном отчете СММ ОБСЕ за 23 марта.

В течение указанного периода патрульные ОБСЕ слышали звуки попадания, по оценке, двух пуль, которые срикошетили в 5-10 метрах к северу от их позиции. Наблюдатели покинули этот район немедленно.

Напомним, что за минувшие сутки боевики 13 раз обстреливали позиции Вооруженных сил Украины . Ни один украинский военный в результате обстрелов не пострадал.