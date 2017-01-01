Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Миссия ОБСЕ попала под обстрел на Донбассе

Комментариев: 0
Патрульные ОБСЕ слышали звуки попадания, по их оценке, двух пуль, которые срикошетили в 5-10 метрах к северу от их позиции. Наблюдатели покинули этот район немедленно.
Наблюдатели попали под пули
Наблюдатели попали под пули
 
Группа наблюдателей специальной мониторинговой миссии ОБСЕ попала под обстрел на Донбассе. Инцидент произошел в районе населенного пункта Пикузы (бывшее Коминтерно), сообщает официальный сайт миссии ОБСЕ.
 
"Находясь в н. п. Пикузы, в 23 км к северо-востоку от Мариуполя, наблюдатели слышали шестиминутной эпизод многочисленных перекрестных выстрелов из стрелкового оружия в 300–500 метрах к юго-западу и западу, которые, по их оценке, производились из не менее чем 10 автоматов (неустановленного типа)", - говорится в ежедневном отчете СММ ОБСЕ за 23 марта.
 
 
В течение указанного периода патрульные ОБСЕ слышали звуки попадания, по оценке, двух пуль, которые срикошетили в 5-10 метрах к северу от их позиции. Наблюдатели покинули этот район немедленно.
 
Напомним, что за минувшие сутки боевики 13 раз обстреливали позиции Вооруженных сил Украины. Ни один украинский военный в результате обстрелов не пострадал.
 
24 марта сообщалось, что на линии соприкосновения на Донбассе погиб один военный и один ранен, по предварительной информации, из-за неосторожного обращения с боеприпасами.
 
 
 
Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: ОБСЕ, обстрел, ситуация на востоке Украины, Миссия ОБСЕ на Донбассе, АТО на востоке Украины
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь