Разрыв экономических связей с РФ сделает Украину сильнее - Гройсман

Гройсман акцентировал, что сегодня нужно строить производство в Украине и развивать собственный продукт.

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что решение Кабмина о разрыве программы экономического сотрудничества с РФ пойдет на пользу Украине и сделает страну сильнее.

Об этом сообщает пресс-служба правительства.

“Именно Россия сделала неприемлемые шаги - война на Донбассе, экономическое давление. Поэтому мы были вынуждены принять такое решение. Наш экспорт в Европу и Азию растет. Мы из-за разрыва становимся только сильнее“, - отметил премьер.

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Гройсман акцентировал, что сегодня нужно строить производство в Украине и развивать собственный продукт. Он уточнил, что такой шаг сбалансирует экспортную политику страны.

“Я рад, что мы отвязались от зависимости от России. Есть огромный свой потенциал“, - добавил премьер.

Напомним, 21 марта Кабинет министров принял решение разорвать экономическое сотрудничество между Украиной и Россией. Позднее, 23 марта, в российском МИД отреагировали на разрыв сотрудничества и заявили, что Украина пожалеет о своем решении.