Украина требует освободить арестованного в Крыму активиста Мемедеминова

Украина требует освобождения арестованного в оккупированном Крыму крымскотатарского активиста Наримана Мемедеминова, заявила пресс-секретарь МИД Марьяна Беца в Twitter.

"После незаконных выборов оккупант усиливает давление на крымских татар. Требуем освобождения активиста Мемедеминова", - отметила она.

Подконтрольный Кремлю Киевский райсуд Симферополя 23 марта арестовал крымскотатарского активиста Наримана Мемедеминова до 16 мая.

22 марта в доме Мемедеминова российские силовики и правоохранители провели обыск. После обысков его увезли на допрос в управление ФСБ России в Симферополе.

Как сообщила жена активиста, уголовное дело (часть 2 статьи 205 УК России) на него завели за то, что он в 2014 году как блогер публиковал видео и выставлял их в YouTube.

С требованием освободить Мемедеминова уже выступили Национальный союз журналистов Украины, Медийная инициатива за права человека, КримSOS, адвокат Николай Полозов, журналисты и крымскотатарские активисты.