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Украина требует освободить арестованного в Крыму активиста Мемедеминова

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Уголовное дело на крымскотатарского активиста завели за то, что он в 2014 году как блогер публиковал видео и выставлял их в YouTube.
Задержанный активист Нариман Мемедеминов
Задержанный активист Нариман Мемедеминов
 
Украина требует освобождения арестованного в оккупированном Крыму крымскотатарского активиста Наримана Мемедеминова, заявила пресс-секретарь МИД Марьяна Беца в Twitter.
 
"После незаконных выборов оккупант усиливает давление на крымских татар. Требуем освобождения активиста Мемедеминова", - отметила она.
 
Подконтрольный Кремлю Киевский райсуд Симферополя 23 марта арестовал крымскотатарского активиста Наримана Мемедеминова до 16 мая.
 
22 марта в доме Мемедеминова российские силовики и правоохранители провели обыск. После обысков его увезли на допрос в управление ФСБ России в Симферополе.
 
 
Как сообщила жена активиста, уголовное дело (часть 2 статьи 205 УК России) на него завели за то, что он в 2014 году как блогер публиковал видео и выставлял их в YouTube.
 
С требованием освободить Мемедеминова уже выступили Национальный союз журналистов Украины, Медийная инициатива за права человека, КримSOS, адвокат Николай Полозов, журналисты и крымскотатарские активисты.
 
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Теги: Крымские татары, Украина-Россия, МИД Украины, Меджлис, аннексия Крыма
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Источник: korrespondent.net

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