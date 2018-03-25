Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Геращенко объяснила, почему Украина не высылает российских дипломатов

Комментариев: 1
Геращенко отметила, что в Украине давно нет посла РФ, как и в России нет посла Украины.
Геращенко утверждает, что дипотношения сведены к минимуму
Геращенко утверждает, что дипотношения сведены к минимуму
УНИАН

Первый вице-спикер парламента и представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы Ирина Геращенко заявила, что российских депломатов не высилают из страны, поскольку высылка украинских консулов ​​оставит украинских политзаключенных в РФ без поддержки.

Об этом она написала в Facebook.

Читай также: Австрия не будет высылать дипломатов РФ

“Высылка российских консулов ​​вызовет высылку украинских консулов ​​- и наши политзаключенные в РФ останутся один на один с Мордором, без шанса хотя бы раз в несколько месяцев увидеть украинского представителя, почувствовать минимальную поддержку. Вы правда этого хотите?“, - написала вице-спикер.

Геращенко отметила, что в Украине давно нет посла РФ, как и в России нет посла Украины. “Наши дипломатические отношения сведены к критическому минимуму, в посольствах остается несколько рядовых дипломатов и консулов“, - уточнила она.

Напомним, 21 марта в МИД Украины заявили, что непризнание российских выборов полностью негативно скажется на возможностях МИД по защите украинских граждан в России.

Позднее, 24 марта в СМИ сообщили, что до двадцати европейских стран готовятся выслать российских дипломатов в связи с делом об отравлении экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

Поделись:
Теги: Геращенко, Россия, РФ, дипломаты
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (1)
БРОКЕР_666    25.03.2018, 16:24
Оценка:  0
БРОКЕР_666
таки да - она права
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь