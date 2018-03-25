Геращенко объяснила, почему Украина не высылает российских дипломатов

Геращенко отметила, что в Украине давно нет посла РФ, как и в России нет посла Украины.

Первый вице-спикер парламента и представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы Ирина Геращенко заявила, что российских депломатов не высилают из страны, поскольку высылка украинских консулов ​​оставит украинских политзаключенных в РФ без поддержки.

Об этом она написала в Facebook.

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“Высылка российских консулов ​​вызовет высылку украинских консулов ​​- и наши политзаключенные в РФ останутся один на один с Мордором, без шанса хотя бы раз в несколько месяцев увидеть украинского представителя, почувствовать минимальную поддержку. Вы правда этого хотите?“, - написала вице-спикер.

Геращенко отметила, что в Украине давно нет посла РФ, как и в России нет посла Украины. “Наши дипломатические отношения сведены к критическому минимуму, в посольствах остается несколько рядовых дипломатов и консулов“, - уточнила она.

Напомним, 21 марта в МИД Украины заявили, что непризнание российских выборов полностью негативно скажется на возможностях МИД по защите украинских граждан в России.

Позднее, 24 марта в СМИ сообщили, что до двадцати европейских стран готовятся выслать российских дипломатов в связи с делом об отравлении экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.