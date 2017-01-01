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В Днепре 4-летний ребенок упал в открытый канализационный люк

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Спасатели вытащили ребенка.
Скорее всего, люк был украден на метал
Скорее всего, люк был украден на метал
unn.com.ua

В Днепре на проспекте Богдана Хмельницкого 4-летний мальчик провалился в открытый канализационный люк.

Об этом сообщает пресс-центр ГСЧС в Днепропетровской области.

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“24 марта в 23:32 в Службу спасения 101 поступило сообщение, что четырехлетний ребенок упал в канализационный коллектор на проспекте Богдана Хмельницкого Шевченковского района города Днепр“, - говорится в сообщении. 

Спасатели с помощью лестницы вытащили мальчика и передали его работникам скорой медицинской помощи для осмотра. 

Мальчика и передали для осмотра медикам
Мальчика и передали для осмотра медикам
unn.com.ua

Открытый люк был вокруг засыпан снегом, ребенок не сразу увидел опасность с учетом того, что инцидент произошел в вечернее темное время. Вероятнее всего, люк был украден на металлолом.

Напомним, в декабре 2017 года, в России в Татарстане женщина нашла пропавшего ребенка, провалившись в заметенный снегом люк.

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Теги: Днепр, канализация, люк, ребенок, ГСЧС
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