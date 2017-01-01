Умер поэт Анатолий Перерва

С харьковским поэтом попрощались на его малой родине в селе Вербовка Балаклейского района. Он работал заместителем директора по научной работе Харьковского литературного музея.

На 69-м году жизни умер харьковский поэт Анатолий Перерва. Об этом сообщает пресс-служба Национального союза писателей Украины в воскресенье, 25 марта.

"Трудно представить без него литературный Харьков, музей, Пушкинскую, союз. В свое время он нам всем - молодым и неопытным - много дал и подсказал. Дословно позавчера думал, что хорошо было бы встретиться, давно не виделись. Теперь и не увидимся. Думаю, нам всем будет его ужасно не хватать...", - отметил харьковский поэт, прозаик и публицист Сергей Жадан на своей странице в Facebook.

Перерва был выпускником факультета журналистики Киевского государственного университета им. Т. Шевченко. Работал заместителем директора по научной работе Харьковского литературного музея.

Ранее сообщалось, что украинский поэт Артем Полежака по случайности выпал из окна.

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