В Киевской области задержали банду, ограбившую магазин и взявшую заложников

Скрываясь, злоумышленники ворвались в квартиру пенсионерки взяли ее в заложники, отпустив однако ее двух внуков.

В Киевской области в селе Великополовецкое полиция задержали четырех мужчин, которые ограбили на 14 тысяч гривен сельский магазин и взяли 75-летнюю женщину в заложницы.

Об этом сообщает Нацполиция области.

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“Так, в селе Великополовецкое в одном из магазинов группа неизвестных мужчин напала на продавца. Избили, связали ему руки, ноги и похитили 14 тысяч гривен. После чего скрылись на авто в неизвестном направлении. При проведении неотложных оперативных мероприятий полицейские установили автомобиль преступников и начали их преследовать. В городе Белая Церковь, убегая от полицейских, водитель не справился с управлением и съехал в кювет - нападающие бросились бежать“, - говорится в сообщении.

Двое из преступников успели забежать в подъезд многоэтажки и спрятались в одной из квартир, когда оттуда выходили маленькие дети. Претупники отпустили детей, однако оставили в заложниках их бабушку.

“Работникам полиции удалось быстро освободить 75-летнюю пенсионерку и задержать молодчиков“, - сообщили в полиции, добавив, что вскоре были задержаные остальные двое преступников.

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Грабителями оказались мужчины 53, 38, 37-летнего возраста, самому младшему участнику преступной группы - 23 года. Все ранее судимые за совершение тяжких имущественных преступлений.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч.2 ст. 187 (разбой), ст. 147 (захват заложников) и ст. 162 (нарушение неприкосновенности жилища) УК Украины.

Напомним, 11 февраля в Кривом Роге полиция задержала трех подозреваемых в похищении и убийстве 20-летнего мужчины.