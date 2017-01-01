На Майдане прошла акция в поддержку белорусского Дня воли

На акции присутствовали белорусы, ветераны АТО, украинские националисты и просто неравнодушные.

В Киеве на Майдане прошла акция солидарности в честь белорусского праздника Дня Воли и 100-летия провозглашения Белорусской народной республики.

Об этом сообщает Укринформ.

На Майдане собралось свыше ста человек, среди которых были представители белорусской диаспоры, неравнодушные украинцы и ветераны АТО.

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Соруководитель Белорусского центра в Украине Сябры Олег Овчинников отметил, что с 1993 года белорусы отмечают День свободы, проводя акции и митинги. Хотя после 1995 года этот праздник в Беларуси фактически запрещен, а массовые акции разгоняются силой, происходят аресты активистов.

“И поэтому сегодняшней акцией мы не просто празднуем, но и привлекаем внимание общественности и политиков к проблемам, которые имеют место в Беларуси“, - заявил Овчинников .

К активистам присоединилась также организация ОУН. Участники акции пришли на Майдан Независимости с сине-желтыми, красно-черными и бело-красно-белыми флагами.

Украинские добровольцы-участники АТО пришли поддержать белорусский народ и выразить солидарность со своими собратьями-белорусскими добровольцами.

Далее акция переместится в сквер Доброволец на Троещине, где прошло торжественное мероприятие, посвященное поднятию флага в честь белорусов-добровольцев в АТО.

Напомним, 25 марта белорусские силовики задержали на площади Якуба Коласа в центре Минска более 30 человек, пришедших для участия в шествии ко Дню воли.

Ранее, 21 марта, правоохранительные органы Беларуси задержали инициаторов шествия в Минске к столетию провозглашения независимости Белорусской Народной Республики.