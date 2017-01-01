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Штаб: На Донбассе погиб боец

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Из запрещенных минскими договоренностями 120-мм минометов обстреляли позиции ВСУ в Опытном и Лебединском. На луганском направлении сохранялась тишина.
Бойцы ВСУ на Донбассе
Бойцы ВСУ на Донбассе
Міноборони України

Позиции Вооруженных сил Украины на Донецком направлении с начала воскресенья по состоянию на 18.00 обстреляли 19 раз – в результате погиб военнослужащий. Об этом говорится в сообщении пресс-центра штаба АТО на странице в Facebook.

Согласно сводке, в частности из запрещенных минскими договоренностями 120-мм минометов обстреляли позиции ВСУ в Опытном и Лебединском, а из минометов 82 калибра и танка вели огонь вблизи Песков. Также 82-мм минометы НВФ применили по защитникам Талаковки, гранатометы различных систем по защитникам Авдеевки, Богдановки и Широкино, а крупнокалиберные пулеметы по укреплениям ВСУ в районе Верхнеторецкого.

Кроме того из стрелкового оружия сепаратисты обстреливали позиции сил АТО вблизи шахты Бутовка, Каменки и трижды Марьинки.

На луганском направлении сохранялась тишина. "К сожалению, вследствие вражеского огня, один украинский защитник погиб", – отметили в штабе АТО.

Напомним, 24 марта сообщалось, что на линии соприкосновения на Донбассе погиб один военный и один ранен, по предварительной информации, из-за неосторожного обращения с боеприпасами.

 

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Теги: смерть, обстрел, АТО, АТО новости, зона АТО, АТО на востоке Украины
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Источник: korrespondent.net

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