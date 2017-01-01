Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Общественность прекращает участие в оценке судей

Комментариев: 0
Высшая квалификационная комиссия судей Украины изменениями в регламент оценки судей технически вытеснила Общественный совет добропорядочности из переаттестации судей.
Общественный совет добродетели состоит из двадцати членов, избираемых сроком на два года
Общественный совет добродетели состоит из двадцати членов, избираемых сроком на два года
grd.gov.ua

Общественный совет добропорядочности (ОСД) прекращает участие в процессе квалификационной оценки судей. Об этом говорится в сообщении на сайте совета в воскресенье, 25 марта.

В организации напомнили, что Высшая квалификационная комиссия судей Украины менее чем за год намерена переаттестовать 6 тысяч судей, а 23 марта одна из ее коллегий за полтора часа провела собеседования с 9 судьями.

"Это лишь подтверждает, что квалификационное тестирование - это конвейер…Как следствие, уже в "реформированных" судах окажутся и судьи Майдана, и судьи, которые часто посещают оккупированные территории…", - говорится в сообщении.

В заявлении также говорится о том, что Высшая квалификационная комиссия судей Украины изменениями в регламент оценки судей технически вытеснила Общественный совет добропорядочности из переаттестации судей.

"Чтобы власть, расхваливая достижения судебной реформы перед украинцами и международными организациями в очередной раз не использовала общественность, Общественный совет добропорядочности решил прекратить свое участие в квазипроцессе очистки судейского корпуса", - отметили в ОСД.

Отметим, Общественный совет добродетели создана и действует на основании статьи 87 Закона Украины О судоустройстве и статусе судей для содействия Высшей квалификационной комиссии судей\в установлении соответствия судьи (кандидата на должность судьи) критериям профессиональной этики и добродетели для целей квалификационного оценивания.

Общественный совет добродетели состоит из двадцати членов, избираемых сроком на два года.

Напомним, в декабре президент Петр Порошенко подписал указы, предусматривающие ликвидацию местных судов и создание вместо них окружных. 

 

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: суд, суды, судьи, судья, судебная реформа, общественность
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь