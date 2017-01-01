В результате пожара пострадала женщина-водитель -она получила незначительную травму ноги и надышалась продуктами горения. Огонь ликвидировали на площади 40 квадратных метров.

В Николаеве пожарные ликвидировали пожар в троллейбусном депо, в результате которого женщина-водитель получила незначительную травму. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС в воскресенье, 25 марта

"Установлено, что пожар возник в троллейбусе, когда тот находился в помещении депо на обслуживании. Горение было ликвидировано на площади 40 квадратных метров", - говорится в сообщении.

В результате происшествия женщина-водитель получила незначительную травму ноги и надышалась продуктами горения. Сейчас пострадавшую доставили в больницу скорой медицинской помощи.

Cмотрите фотогалерею: В Николаеве горело троллейбусное депо

Ранее в Киеве на ходу загорелся троллейбус.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet