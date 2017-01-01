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На реках Украины начинается ледоход

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На украинском участке реки Дунай возле города Вилково в Одесской области 25-26 марта ожидается колебание уровня воды в пределах 160-170 см над нулем поста.
На реках Украины начинается ледоход
rada-uzhgorod.gov.uа

На реках и водохранилищах Украины начинается ледоход, сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.

В частности, по данным Гидрометцентра, на реках и водохранилищах ожидается постепенное ослабление ледостава, на реках Правобережья - разрушение и очистка от льда.

"25-26 марта на украинском участке Дуная возле Вилково (Одесская обл.) Ожидается колебание уровня воды в пределах 160-170 см над нулем поста (превышение отметки затопления пониженных незаселенных участков города). По состоянию на 8.00 24 марта уровень воды составил 160 см над нулем поста", - говорится в сообщении.

Кроме того, с 27 марта на днепровских водохранилищах (кроме Каховского водохранилища, где ледовые явления отсутствуют) ожидается начало ледохода.

Напомним, синоптики прогнозируют, что с 27 марта в Украину придет весеннее потепление.

 

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Теги: погода, река, весна, реки, лед, ГСЧС
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Источник: korrespondent.net

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