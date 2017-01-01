Итоги 25 марта: Пожар в Кемерово и задержание Пучдемона

Читай о самых важных и интересных событиях, которые произошли в Украине и мире за минувшие сутки .

Главные новости и события 25 марта:

На водоемах Украины начинается ледоход

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На реках и водохранилищах Украины начинается ледоход, сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.

В частности, на реках и водохранилищах ожидается постепенное ослабление ледостава, на реках Правобережья – разрушение и очистка от льда. С 27 марта на днепровских водохранилищах (кроме Каховского водохранилища, где ледовые явления отсутствуют) ожидается начало ледохода.

В Германии задержали экс-главу Каталонии

Немецкая полиция задержала бывшего главу правительства Каталонии Карлеса Пучдемона, когда он въехал в страну из Дании. Политик пересек датско-немецкую границу на пути из Финляндии в Бельгию.

Немецкий суд должен будет решить, правомерна ли выдача каталонского политика испанским властям. По данным СМИ, Пучдемон, вероятно, планирует просить убежища в Германии.

Тем временем, в Каталонии сторонники Пучдемона вышли на улицы, возникли столкновения. Пострадали около 100 человек.

В торговом центре в Кемерово произошел масштабный пожар

В торговом центре Зимняя вишня в российском Кемерово произошел пожар. Он начался на четвертом, последнем этаже торгового центра. Площадь возгорания достигла 1,5 тысячи квадратных метров. Из здания были спасены 20 человек, еще 100 эвакуированы.

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Пожар начался в батутной комнате. По предварительным данным, кто-то из детей поджег поролон принесенной зажигалкой.

По последним данным, погибли 48 человек, среди жертв как минимум девять детей. По состоянию на утро 26 марта пожар до сих пор не ликвидирован.

Телефонный разговор с сестрой девочки, звонившей из горящего кинотеатра в Кемерово. pic.twitter.com/wOW5kQNRts — Serg Wысоцкий (@Albertich61) 25 марта 2018 г.

Общественность больше не будет оценивать судей

Общественный совет добропорядочности (ОСД) прекращает участие в процессе квалификационной оценки судей.

В организации напомнили, что Высшая квалификационная комиссия судей Украины менее чем за год намерена переаттестовать 6 тысяч судей, а 23 марта одна из ее коллегий за полтора часа провела собеседования с 9 судьями.

“Это лишь подтверждает, что квалификационное тестирование – это конвейер…Как следствие, уже в “реформированных“ судах окажутся и судьи Майдана, и судьи, которые часто посещают оккупированные территории…“, – заявили в ОСД.

Турция испытала баллистические ракеты

В Турции успешно испытали первые баллистические ракеты отечественной разработки Gokdogan и Bozdogan. Тестовые запуски провели с военного полигона в Синопе. Планируется, что в последнем квартале 2018 года ракеты запустят с наземной установки и с самолета.

Цукерберг извинился за утечку данных

Основатель и глава социальной сети Facebook Марк Цукерберг опубликовал в газетах Великобритании извинения за скандал с утечкой данных пользователей. Он напомнил, что утечка связана с приложением с тестами, через которое в 2014 году были слиты данные миллионов людей.

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“Мы отвечаем за защиту вашей информации. Если мы не можем этого сделать, мы не заслуживаем этой работы. Это нарушение доверия, и мне жаль, что тогда мы не сделали большего. Сейчас мы принимаем меры, чтобы этого не повторилось вновь“, – заявил он.