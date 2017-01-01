На Донбассе 44 обстрела, у ВСУ потери

Сепаратисты активно применяли против сил АТО минометы, гранатометы и крупнокалиберные пулеметы, а возле Песков велся огонь из танка.

За минувшие сутки, 25 марта, подразделения сепаратистов 44 раза открывали огонь по позициям ВСУ за Донбассе. Погиб один военнослужащий, еще один получил боевую травму, сообщает пресс-центр штаба АТО в понедельник, 26 марта.

По информации военных, на донецком направлении из 120-мм минометов противник обстрелял укрепления ВСУ в Опытном, Лебединском и Широкино, а из минометов 82 калибра и танка велся огонь вблизи Песков.

Также 82-мм минометы сепаратисты применили по защитникам Талаковки, гранатометы – по укреплениям возле Авдеевки, Богдановки, Новотроицкого, Водяного, шахты Бутовка.

Крупнокалиберные пулеметы применялись в районе Верхнеторецкого и Павлополя. С БМП велся огонь по силам АТО вблизи Гнутово, а со стрелкового оружия – неподалеку шахты Бутовка, Каменки, Марьинки и Красногоровки.

На луганском направлении зафиксировано два вражеских обстрела. Из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия были обстреляны позиции ВСУ в Новгородском. Из крупнокалиберных пулеметов велся огонь вблизи Троицкого.

Напомним, 24 марта на Донбассе зафиксировали 13 обстрелов со стороны сепаратистов. Тогда ни один украинский военный не пострадал.

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