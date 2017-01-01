На Донбассе 44 обстрела, у ВСУ потери
За минувшие сутки, 25 марта, подразделения сепаратистов 44 раза открывали огонь по позициям ВСУ за Донбассе. Погиб один военнослужащий, еще один получил боевую травму, сообщает пресс-центр штаба АТО в понедельник, 26 марта.
По информации военных, на донецком направлении из 120-мм минометов противник обстрелял укрепления ВСУ в Опытном, Лебединском и Широкино, а из минометов 82 калибра и танка велся огонь вблизи Песков.
Также 82-мм минометы сепаратисты применили по защитникам Талаковки, гранатометы – по укреплениям возле Авдеевки, Богдановки, Новотроицкого, Водяного, шахты Бутовка.
Крупнокалиберные пулеметы применялись в районе Верхнеторецкого и Павлополя. С БМП велся огонь по силам АТО вблизи Гнутово, а со стрелкового оружия – неподалеку шахты Бутовка, Каменки, Марьинки и Красногоровки.
На луганском направлении зафиксировано два вражеских обстрела. Из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия были обстреляны позиции ВСУ в Новгородском. Из крупнокалиберных пулеметов велся огонь вблизи Троицкого.
Напомним, 24 марта на Донбассе зафиксировали 13 обстрелов со стороны сепаратистов. Тогда ни один украинский военный не пострадал.
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