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Во Львовской области в ДТП погиб военный комиссар

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Водитель автомобиля BMW на литовской регистрации выехал на встречную полосу и совершил столкновение с Daewoo Lanos, за рулем которого находился военный комиссар.
Сейчас устанавливаются причины аварии
Сейчас устанавливаются причины аварии
rian.com.ua

В воскресенье вечером в городе Дрогобыч Львовской области произошло ДТП, в результате которого погиб военный комиссар. Об этом сообщает департамент гражданской защиты Львовской облгосадминистрации в понедельник, 26 марта.

По информации ведомства, водитель автомобиля BMW на литовской регистрации выехал на встречную полосу и совершил столкновение с Daewoo Lanos.

В результате лобового столкновения водитель автомобиля Daewoo погиб на месте происшествия. Отмечается, что погибшим был военный комиссар Дрогобычско-Бориславского объединенного районного комиссариата.

В свою очередь водитель BMW получил закрытую черепно-мозговую травму и закрытый перелом правого голеностопного сустава.

Сейчас устанавливаются причины аварии.

Ранее в Луцке произошла авария с участием двух маршруток. В результате этого ДТП получили травмы 11 человек.

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Теги: ДТП, Львовская область, авария, мужчина, водитель, погиб
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Источник: korrespondent.net

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