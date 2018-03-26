Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

День Нацгвардии: Порошенко и Гройсман поздравили бойцов

Комментариев: 1
На данный момент в регионах страны действует 6 оперативно-территориальных объединений Нацгвардии.
Новый праздник был утвержден в 2015 году
Новый праздник был утвержден в 2015 году
facebook/Volodymyr Groysman

Сегодня свой профессиональный праздник отмечают служащие Национальной гвардии Украины. Президент Петр Порошенко и премьер-министр Владимир Гройсман поздравили бойцов Нацгвардии с профессиональным праздником.

Свои поздравления они опубликовали в Facebook.

Читай также: К дому Порошенко приехал автопробег с требованием отставки

“Слава и почет мужественным воинам Национальной гвардии Украины - верным присяге, воинскому и гражданскому долгу, преданным Украинскому народу. Поздравляю воинов-нацгвардейцев с профессиональным праздником!“, - написал Петр Порошенко.

День Нацгвардии Украины
0:00 / 00:51

В свою очередь премьер-министр поблагодарил защитников за оборону Украины.

“Поздравляю с днем Национальной гвардии Украины! Спасибо защитникам за оборону государства и обеспечение покоя украинцев“, - написал Владимир Гройсман. 

Читай также: На базе Азова изымали документы о завладении имуществом - полиция

Напомним, в 2015 году Внутренние войска МВД переименовали в Нацгвардию, и указом президента Порошенко был установлен новый праздник 26 марта - День Национальной гвардии Украины.

Личный состав Нацгвардии Украины комплектуется служащими по общеобязательному военному призыву и контрактниками. 

Как сообщалось 21 марта, в Украине воскресили УБОП.

Поделись:
Теги: День Нацгвардии Украины, Нацгвардия, армия, праздник, военные
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (1)
Afon52    26.03.2018, 09:39
Оценка:  0
Afon52
Це та сама "гвардія", що захищає корумповану владу від людей?
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь