День Нацгвардии: Порошенко и Гройсман поздравили бойцов

На данный момент в регионах страны действует 6 оперативно-территориальных объединений Нацгвардии.

Новый праздник был утвержден в 2015 году facebook/Volodymyr Groysman

Сегодня свой профессиональный праздник отмечают служащие Национальной гвардии Украины. Президент Петр Порошенко и премьер-министр Владимир Гройсман поздравили бойцов Нацгвардии с профессиональным праздником.

Свои поздравления они опубликовали в Facebook.

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“Слава и почет мужественным воинам Национальной гвардии Украины - верным присяге, воинскому и гражданскому долгу, преданным Украинскому народу. Поздравляю воинов-нацгвардейцев с профессиональным праздником!“, - написал Петр Порошенко.

День Нацгвардии Украины 0:00 / 00:51

В свою очередь премьер-министр поблагодарил защитников за оборону Украины.

“Поздравляю с днем Национальной гвардии Украины! Спасибо защитникам за оборону государства и обеспечение покоя украинцев“, - написал Владимир Гройсман.

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Напомним, в 2015 году Внутренние войска МВД переименовали в Нацгвардию, и указом президента Порошенко был установлен новый праздник 26 марта - День Национальной гвардии Украины.

Личный состав Нацгвардии Украины комплектуется служащими по общеобязательному военному призыву и контрактниками.

Как сообщалось 21 марта, в Украине воскресили УБОП.