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МИД Польши: Героизация Украиной преступников отравляет отношения

Комментариев: 6
Заместитель главы МИД Польши Бартош Цихоцкий напомнил об истории с польской медсестрой, которая порвала документы украинки, проживающей на ул. Бандеры.
Польша утверждает что Украина склонна к "героизации преступников"
Польша утверждает что Украина склонна к "героизации преступников"
depositphotos.com

Героизация Украиной людей, которых Польша считает преступниками, продолжает отравлять украинско-польские отношения. Об этом заявил в интервью Европейской правде заместитель главы МИД Польши Бартош Цихоцкий.

Он заявил, что именно тот факт, что Украина “возводит преступников в ранг героев“, разжигает национальную вражду. Дипломат напомнил историю о том, как польская медсестра разорвала документ украинки из-за ее прописки на улице Бандеры.

“Это досадный случай, но я хотел бы заступиться: мы не знаем о семейной истории этого человека, возможно, ее родственники были убиты последователями Бандеры. Конечно, и украинская девушка ни в чем не виновата - мало ли кто на какой улице прописан? Но это показывает, что героизация Украиной людей, которых мы считаем преступниками, продолжает отравлять наши отношения “, - отметил дипломат.

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Цихоцкий сказал, что Польша не претендует вмешиваться в наименования украинских топонимов, а также отметил, что закон Об институте нацпамяти не представляет опасности для украинских граждан в Польше.  

“Он направлен только на освещение темных страниц истории УПА. В конце концов, в Украине действует закон о запрете критики героизации УПА. Он пугает поляков, которые ездят в Украину, и ограничивает свободу научных исследований на тему преступных страниц истории УПА“, - отметил дипломат.

Как ранее сообщалось, в Польше хотят создать агентство по защите прав украинских заробитчан.

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Теги: Польша, МИД Польши, герои, преступники, отношения Украины и Польши
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Источник: Liga.net

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Комментариев (7)
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    26.03.2018, 12:46
Оценка:  0
Нашел классный сайт с договорными матчами, взял у них 8 матчей и 8 зашло. За приглашенного человека дают скидку. Если будете брать скажите что от " xako ", буду благодарен. Сайт - fixedatp.com
medved3558    26.03.2018, 12:37
Оценка:  -2
medved3558
наверно лезли к нам и ответку получали. Теперь плачутся. Что то рашку напоминает ))))
s.muzika    26.03.2018, 12:34
Оценка:  +2
s.muzika
"Резолюция ООН о борьбе с героизацией нацизма, неонацизмом и другими видами дискриминационных практик.
За 133 страны
США и Украина против
Еще 49 стран, в том числе Германия, Польша, Франция и другие члены ЕС, при голосовании воздержалось.

ООН выразила глубокую обеспокоенность "по поводу героизации
s.muzika    26.03.2018, 12:35
Оценка:  +1
s.muzika
в любой форме" нацистского движения и бывших членов организации "Ваффен СС" в том числе и дивизия СС "Галичина",
в том числе путем сооружения им мемориалов, а также "непрекращающихся попыток осквернения или разрушения памятников, воздвигнутых в память о тех, кто боролся против нацизма в годы
s.muzika    26.03.2018, 12:35
Оценка:  +1
s.muzika
Второй мировой войны"
СТРАНА.ua 20.12.2017
Операторська    26.03.2018, 11:58
Оценка:  +4
Операторська
А як щодо героїзації злочинної для українців Армії Крайової?
Woodbrother    26.03.2018, 12:08
Оценка:  +5
Woodbrother
В варшаве музей отгрохали этой преступной армии. Надо поляков мордой в этот музей тыкать постоянно.
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