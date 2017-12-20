МИД Польши: Героизация Украиной преступников отравляет отношения

Заместитель главы МИД Польши Бартош Цихоцкий напомнил об истории с польской медсестрой, которая порвала документы украинки, проживающей на ул. Бандеры.

Героизация Украиной людей, которых Польша считает преступниками, продолжает отравлять украинско-польские отношения. Об этом заявил в интервью Европейской правде заместитель главы МИД Польши Бартош Цихоцкий.

Он заявил, что именно тот факт, что Украина “возводит преступников в ранг героев“, разжигает национальную вражду. Дипломат напомнил историю о том, как польская медсестра разорвала документ украинки из-за ее прописки на улице Бандеры.

“Это досадный случай, но я хотел бы заступиться: мы не знаем о семейной истории этого человека, возможно, ее родственники были убиты последователями Бандеры. Конечно, и украинская девушка ни в чем не виновата - мало ли кто на какой улице прописан? Но это показывает, что героизация Украиной людей, которых мы считаем преступниками, продолжает отравлять наши отношения “, - отметил дипломат.

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Цихоцкий сказал, что Польша не претендует вмешиваться в наименования украинских топонимов, а также отметил, что закон Об институте нацпамяти не представляет опасности для украинских граждан в Польше.

“Он направлен только на освещение темных страниц истории УПА. В конце концов, в Украине действует закон о запрете критики героизации УПА. Он пугает поляков, которые ездят в Украину, и ограничивает свободу научных исследований на тему преступных страниц истории УПА“, - отметил дипломат.

Как ранее сообщалось, в Польше хотят создать агентство по защите прав украинских заробитчан.