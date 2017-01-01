Одно из подразделений УЗ закупило противогазы 1980-х годов

Государственное объединение потратило на закупку защитных средств 400 тысяч гнривен.

В документах указывалось, что предприятие поставило противогазы 2015-го года выпуска aktau-business.com

Прокуратура Киева сообщила о подозрении в совершении растраты госсредств и служебном подлоге начальнику одного из подразделений Государственного территориально-отраслевого объединения Юго-Западная железная дорога.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры.

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Как выяснилось, в 2015 году частное предприятие в соответствии с договором поставило на ГТОО Юго-Западная железная дорога фильтрующие противогазы на почти 400 тыс. гривен. Но, вопреки условиям договора, предприятие осуществило поставку противогазов не 2015-го года выпуска, а 1988-1991 и 2010-2012 годов.

“Начальник подразделения, с целью незаконного обогащения и действуя в интересах указанного предприятия, достоверно зная о том, что договор поставки не выполнен должным образом, подписал электронное платежное поручение в банковской системе по перечислению средств на сумму свыше 400 тыс. гривен“, - отметили в прокуратуре.

Чиновнику инкриминируют совершение уголовных преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 191 и ч. 1 ст. 366 УК. Ему грозит до 8 лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

Напомним, как стало известно 19 марта, Минобороны Украины на 72 миллиона гривен закупило “игрушечные“ дымовые завесы.