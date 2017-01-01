Вера Савченко объяснила, зачем голодает сестра

Вера Савченко не будет убеждать свою сестру прекратить голодовку. Власть в Украине она называет тоталитарной, а суд - ручным.

Вера Савченко рассказала об условиях, в которых содержат народного депутата Надежду Савченко, а также рассказала, зачем арестованная объявила голодовку. Все это Вера узнает от адвокатов, лично встретиться с сестрой не разрешают.

По словам Веры Савченко, Надежда находится в СИЗО под постоянным видеонаблюдением. Также в изоляторе холодно, она попросила одеяло.

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Сестра арестованной считает, что в Украине сейчас тоталитаризм.

“Это тоталитарный режим, зародыш 29-37-х годов, и наш президент идет по стопам президента Российской Федерации“, - заявила она и добавила, что очередная голодовка Надежды – это борьба против таких тоталитарных режимов.

Она не верит, что “ручной“ суд удовлетворит апелляционную жалобу на арест Надежды, которую планируют подать адвокаты. Говоря о защитниках сестры, она заявила, что это люди “не из робкого десятка, которые появились до этих опасных событий“. Их якобы запугивали, но они не испугались, и теперь бесплатно предоставляют свои услуги.

Напомним, Савченко задержали по подозрению в преступлениях, предусмотренных ч.1 ст.109, ч.1 ст.14 ч.2 ст.28 ч.1 ст.109, ч.1 ст.14 ч .2 ст.28 ст.112, ч.1 ст.14 ч.3 ст.258, а также ч.1 ст.258-3 УК. 23 марта суд арестовал Савченко на два месяца. В тот же день арестованная объявила голодовку.