Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Оккупанты в Крыму задержали украинца якобы за провоз наркотиков

Комментариев: 0
Мужчине грозит до 7 лет лишения свободы.
38-летнего украинца задержал наряд пограничной заставы Армянска
38-летнего украинца задержал наряд пограничной заставы Армянска
patrioty.org.ua

В оккупированном Российской Федерацией Крыму в пункте пропуска Армянск российские пограничники задержали гражданина Украины, которого обвинили в транспортировке метадона.

Об этом сообщает Крым.Реалии со ссылкой на оккупационные СМИ в Крыму.

Читай также: Автовокзалы Крыма обнесут решетками и введут там пропускной режим

“По данным пограничников, в пункте пропуска Армянск у гражданина Украины 1979 года рождения обнаружили 35 таблеток метадона и одну ампулу, предположительно с димедролом. Также в ходе обыска по месту жительства мужчины в Джанкое, силовики выявили более 20 саженцев конопли в горшках“, - говорится в сообщении.

Также известно, что против украинца возбудили уголовное дело по статье о контрабанде наркотических средств. Ему грозит до 7 лет лишения свободы и штраф.

Стоит отметить, что в Госпогранслужбе Украины неоднократно заявляли, что идентифицировать задержанных ФСБ на админгранице с Крымом граждан Украины невозможно, так как российская сторона не открывает их персональные данные. Также украинские пограничники утверждают, что не поддерживают “контактов с оккупантами“.

Напомним, также 25 февраля сотрудники ФСБ задержали украинца при въезде в Крым.

Поделись:
Теги: наркотик, Крым, оккупанты, украинец
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь