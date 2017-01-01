Оккупанты в Крыму задержали украинца якобы за провоз наркотиков

Мужчине грозит до 7 лет лишения свободы.

В оккупированном Российской Федерацией Крыму в пункте пропуска Армянск российские пограничники задержали гражданина Украины, которого обвинили в транспортировке метадона.

Об этом сообщает Крым.Реалии со ссылкой на оккупационные СМИ в Крыму.

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“По данным пограничников, в пункте пропуска Армянск у гражданина Украины 1979 года рождения обнаружили 35 таблеток метадона и одну ампулу, предположительно с димедролом. Также в ходе обыска по месту жительства мужчины в Джанкое, силовики выявили более 20 саженцев конопли в горшках“, - говорится в сообщении.

Также известно, что против украинца возбудили уголовное дело по статье о контрабанде наркотических средств. Ему грозит до 7 лет лишения свободы и штраф.

Стоит отметить, что в Госпогранслужбе Украины неоднократно заявляли, что идентифицировать задержанных ФСБ на админгранице с Крымом граждан Украины невозможно, так как российская сторона не открывает их персональные данные. Также украинские пограничники утверждают, что не поддерживают “контактов с оккупантами“.

Напомним, также 25 февраля сотрудники ФСБ задержали украинца при въезде в Крым.