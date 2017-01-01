В Николаеве забастовка маршрутчиков вызвала транспортный коллапс
В Николаеве из-за забастовки водителей маршрутных автобусов возник транспортный коллапс. Об этом сообщает УНИАН.
Большинство маршруток не вышли на рейсы утром. Таким образом владельцы маршрутов и водители выразили свои требования о повышении платы за проезд.
Читай также: В Киеве прошел митинг против легализации наркотиков
“Утром в понедельник, 26 марта, жители некоторых микрорайонов города стали заложниками ситуации, возникшей в сфере пассажирских перевозок города Николаева. Особенно ощутимыми перебои в работе транспортных средств стали для жителей Корабельного района, на маршрутах, которые обслуживает ООО ПИК. Некоторые представители транспортной отрасли Николаева решили прибегнуть к давлению на городские власти путем срыва пассажирских перевозок, - заявили в пресс-службе Николаевского городского совета и добавили, что пытаются оперативно решить проблему.
В настоящее время проводится работа с представителями других компаний-перевозчиков по выводу на опустевшие маршруты резервных единиц транспорта. Также были выведены на маршруты дополнительные единицы электротранспорта.
Напомним, 26 февраля в Киеве студенты и сотрудники Национального медицинского университета имени Богомольца проводили забастовку.
Ранее, в ноябре 2017 года, в связи с забастовкой, киевские работники морга отказались проводить вскрытия и выдавать тела умерших.