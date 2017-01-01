В Николаеве забастовка маршрутчиков вызвала транспортный коллапс

Владельцы и водители маршрутных автобусов требуют повышения цен на проезд.

Большинство жителей не смогли утром добраться на работу facebook.com/Алла Тарнавская

В Николаеве из-за забастовки водителей маршрутных автобусов возник транспортный коллапс. Об этом сообщает УНИАН.

Большинство маршруток не вышли на рейсы утром. Таким образом владельцы маршрутов и водители выразили свои требования о повышении платы за проезд.

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“Утром в понедельник, 26 марта, жители некоторых микрорайонов города стали заложниками ситуации, возникшей в сфере пассажирских перевозок города Николаева. Особенно ощутимыми перебои в работе транспортных средств стали для жителей Корабельного района, на маршрутах, которые обслуживает ООО ПИК. Некоторые представители транспортной отрасли Николаева решили прибегнуть к давлению на городские власти путем срыва пассажирских перевозок, - заявили в пресс-службе Николаевского городского совета и добавили, что пытаются оперативно решить проблему.

В настоящее время проводится работа с представителями других компаний-перевозчиков по выводу на опустевшие маршруты резервных единиц транспорта. Также были выведены на маршруты дополнительные единицы электротранспорта.

Напомним, 26 февраля в Киеве студенты и сотрудники Национального медицинского университета имени Богомольца проводили забастовку.

Ранее, в ноябре 2017 года, в связи с забастовкой, киевские работники морга отказались проводить вскрытия и выдавать тела умерших.