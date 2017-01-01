Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В Николаеве забастовка маршрутчиков вызвала транспортный коллапс

Комментариев: 0
Владельцы и водители маршрутных автобусов требуют повышения цен на проезд.
Большинство жителей не смогли утром добраться на работу
Большинство жителей не смогли утром добраться на работу
facebook.com/Алла Тарнавская

В Николаеве из-за забастовки водителей маршрутных автобусов возник транспортный коллапс. Об этом сообщает УНИАН.

Большинство маршруток не вышли на рейсы утром. Таким образом владельцы маршрутов и водители выразили свои требования о повышении платы за проезд.

Читай также: В Киеве прошел митинг против легализации наркотиков

“Утром в понедельник, 26 марта, жители некоторых микрорайонов города стали заложниками ситуации, возникшей в сфере пассажирских перевозок города Николаева. Особенно ощутимыми перебои в работе транспортных средств стали для жителей Корабельного района, на маршрутах, которые обслуживает ООО ПИК. Некоторые представители транспортной отрасли Николаева решили прибегнуть к давлению на городские власти путем срыва пассажирских перевозок, - заявили в пресс-службе Николаевского городского совета и добавили, что пытаются оперативно решить проблему.

В настоящее время проводится работа с представителями других компаний-перевозчиков по выводу на опустевшие маршруты резервных единиц транспорта. Также были выведены на маршруты дополнительные единицы электротранспорта.

Напомним, 26 февраля в Киеве студенты и сотрудники Национального медицинского университета имени Богомольца проводили забастовку.

Ранее, в ноябре 2017 года, в связи с забастовкой, киевские работники морга отказались проводить вскрытия и выдавать тела умерших.

Поделись:
Теги: Николаев, маршрутки, транспорт, забастовка
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь