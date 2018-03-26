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Уголовное дело против Ликарчука закрыто – источник

Комментариев: 1
Как утверждает информатор, размер взятки за закрытие дела в отношении Игоря Ликарчука составил $200 тысяч.
Уголовное дело против Ликарчука закрыто – источник


Уголовное дело против бывшего руководителя Украинского центра оценивания качества высшего образования Игоря Ликарчука, которого обвиняли в злоупотреблении служебным положением и фальсификации результатов тестирования внешнего независимого тестирования, закрыто.

Об этом пишут Комментарии.

Об этом рассказал источник в Государственном образовательном учреждении “Учебно-методический центр по вопросам качества образования“, где чиновник сейчас исполняет обязанности директора.

Как утверждает информатор, размер взятки за закрытие дела в отношении Игоря Ликарчука составил $200 тысяч.

“За закрытие дела против Ликарчука было заплачено $200 тысяч“, – отметил он.

Как объясняет источник, для украинского чиновника, работающего в сфере образования, такая большая сумма была озвучена неслучайно.

“Казалось бы, для чиновника из сферы образования $200 тысяч – это внушительная сумма, причем даже слишком... Однако поверьте: «заработки», назовем это так, в Центре (“Учебно-методическом центре по вопросам качества образования“ – пед.) – очень высокие, а потому для Ликарчука это не такая уж и большая сумма. Уверен, эти деньги он очень быстро отобьет“, – рассказал информатор.
 

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Комментариев (1)
Сквозняк    26.03.2018, 12:27
Оценка:  0
Сквозняк
Пусть Порошенко прокомментирует свои реформы в действии.
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