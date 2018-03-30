Почему мы так любим семечки: ТОП-5 причин

Зимними вечерами дома или во время летних пикников за городом, в компании или в одиночестве, украинцев сложно представить без главного национального снэка - семечек. Наши соотечественники обожают их щелкать, лузгать и грызть. Еще бы! Их неповторимый вкус знает каждый, ведь не зря Украина является одной из первых стран по объемам выращивания подсолнуха.

Популярность этого ценного стратегического продукта объяснить легко. Крупные, хорошо прожаренные и ароматные семечки нравятся всем без исключения и в любых ситуациях. Даже сериалы, новости и мультфильмы в домашней обстановке смотрятся веселее. Это простой и недорогой снэк поднимает настроение, помогает смотреть на жизнь спокойнее и легче.

Нам чипсы не нужны

Проспали будильник, попали в пробку, наорал начальник или задерживают зарплату? А может взъелась свекровь или вызывают в школу из-за хулиганства сына? Не беда, главное взять себя в руки, а выручат опять семечки. Психологи считают, что щелканье помогает отвлечься и расслабиться. А в подтверждение этому приводят пример использования четок у представителей других культур.

Несмотря на огромное разнообразие снэков в магазинах, украинцы продолжают выбирать любимые семечки. Ведь никакие сухарики, орешки, чипсы или крекеры не могут заменить привычного “наркотика“. Опытные “семечколюбы“ утверждают, что отказаться от мегавкусных отборных семечек невозможно. Со “жменькой“ быстро коротаются скучные вечера, а споры с домочадцами сводятся на нет.

Территория семейных ценностей

Для украинцев семечки являются символом дома, уюта и тепла. У некоторых остались детские воспоминания о том, как они вместе с дедушкой и бабушкой выбирали на рынке семечки подсолнуха, а другие хранят в памяти и передают детям лучшие домашние рецепты. На таких небольших деталях сформировались традиции многих семей.

Эти обычаи передаются из поколения в поколение и становятся неотъемлемой частью жизни. Они помогают сохранять связь между родными и близкими, ведь мир меняется, а самое дорогое всегда остается. Такие ценности скрепляют семьи, позволяют любить сильнее и быть счастливее каждый день.

Главное берем с собой

Будучи на море или на экскурсии в другом городе, собираясь на прогулку или выезжая на пикник, а также при любых других обстоятельствах важно не забыть взять пачку любимого лакомства. С ним посиделки с друзьями станут интереснее, рассказы ярче, а шутки веселее. При этом берите упаковку побольше, ведь устоять перед щелканьем сложно.

Готовясь к “вылазке“ можно приготовить вкусное лакомство для детей в виде сладкого пирога с семечками, а взрослым, которые следят за фигурой, предложите легкий диетический салат, пикантным дополнением, которого станет тот же снэк. Хотите удивить друзей? С этим с легкостью справятся эксклюзивный хлеб домашнего приготовления или арабский фалафель.

Семечкам реклама не нужна

Нашим предкам семечки знакомы с 18 века. Вспомните из курса школьной программы: обязательными элементами украинской сельской хаты считались вышневый садок, барвинок и, конечно же, подсолнухи. Тогда грызть семечки было принято везде и в любое время, в том числе, во время отдыха и на вечорницах. Щелкая, девушки выбирали парней, а, вынося гарбуз, отказывались от замужества.

С тех времен остались приметы. Например, случайно рассыпанные семечки сулят неожиданную прибыль или счастливую любовь. Также считалось, что предметы интерьера с цветами подсолнуха приносят в дом удачу и богатство. В старину семена использовали в крещенских гаданиях - горсть необходимо было рассыпать по столу, а после подсчитать. Парное число предвещало скорую свадьбу, непарное - замужество, которое состоится несколькими годами позже.

Щелкай проблемы как семечки

Прошли века, изменился быт, но пищевые пристрастия украинцев не изменились. Вполне вероятно, что благодаря этим семейным традициям, заключающимся в мелочах, люди сумели пройти все невзгоды и неурядицы. Чего только стоят легендарные бабушки времен перестройки, продающие семечки в газетных “стаканчиках“ или кулечках.

Так и в семьях: одно поколение меняется другим, но крепкими связующими между ними остаются семейные обычаи. Благодаря им сохраняется имеющаяся связь и строятся новые отношения. Люди, находя общий язык, ставят цели и уверено смотрят в будущее. Ведь никакие беды и тревоги не страшны, когда все родные и близкие вместе.

Как купить вкусный снэк

Когда-то купить качественные семечки было непросто. В красивых пачках могли попасться прелые, горькие или даже отсыревшие семена. В продукции недобросовестных производителей можно было найти палочки и шелуху. После такого щелканья руки непременно оставались грязными.

Поэтому рекомендуем выбирать самые свежие семечки от проверенных производителей. Советуем обратить внимание на семечки ТМ SEMKI. Они отличаются отменным качеством и отличным вкусом. Прежде чем попасть в пачку, семечки для продукции ТМ SEMKI проходят тщательный экологический и технологический контроль: они калибруются, моются и проходят через аппарат, который удаляет пустые семечки. Благодаря упаковке в трехслойную металлизированную полимерную пленку, которая полностью исключает контакт продукта с окружающей средой, удается сохранить вкус и аромат продукта в течение всего срока его реализации.