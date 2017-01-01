51 нардеп пропустил 90% заседаний Верховной Рады

Среди депутатов, которые не проголосовали ни разу за месяц: Дмитрий Ярош, Евгений Бакулин, Вячеслав Константиновский, Александр Онищенко и Сергей Клюев.

В марте 51 народный депутат пропустили 90% голосований Верховной Рады, из которых пятеро – не проголосовали ни разу. Об этом сообщает Комитет избирателей Украины (КИУ) в понедельник, 26 марта.

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Так, среди депутатов, которые не проголосовали ни разу за месяц: Дмитрий Ярош, Евгений Бакулин, Вячеслав Константиновский (заявил о сложении полномочий), Александр Онищенко и Сергей Клюев.

Также сообщается, что многие депутаты проголосовали лишь несколько раз. Например, депутат от Оппозиционного блока Дмитрий Добкин голосовал только один раз, его коллега Денис Емельянович нажал кнопку трижды, внефракционный Константин Жеваго голосовал шесть раз, а Михаил Добкин и Надежда Савченко – по восемь раз за месяц.

Также практически не участвовали в голосованиях депутаты Евгений Мураев (3% голосований), Олесь Довгий (3%), Сергей Кивалов (5%), Михаил Поплавский (6%), Вадим Рабинович (6% ), Наталья Королевская (8%), Семен Семенченко (9%).

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Отмечается, что эти депутаты не были на больничном или в командировке. Они пропустили голосования по неизвестным причинам, хотя в большинстве случаев присутствовали в зале парламента.

По информации КИУ, только два нардепа не пропустили в марте ни одного голосования – это Виктор Пинзеник и Иван Спорыш из Блока Петра Порошенко.

Всего в марте было проведено 15 пленарных заседаний, на которых состоялось 399 голосований.

Напомним, по словам спикер парламента Андрея Парубия, на штрафах за прогулы нардепов заседаний Верховной Рады удалось сэкономить около 3 млн грн.