Соцпартия объявила о курсе на Евросоюз и НАТО

Впервые в истории Социалистическая партия Украины закрепила в своей программе курс на европейскую и евроатлантическую интеграцию Украины. Если верить Илье Киве.

Мы идем в Евросоюз и НАТО — нравится это кому-то или нет, заявил глава СПУ Кива пресс-служба СПУ

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Социалистическая партия Украины впервые в своей истории провозгласила курс на европейскую и евроатлантическую интеграцию Украины. Соответствующее решение принято на съезде партии, сообщает в понедельник, 26 марта, ее пресс-служба.

“Мы навсегда оставляем в прошлом советские принципы и подходы. Мы идем вперед — в будущее! Наша партия меняет курс — мы строим проевропейскую политическую силу. В ближайшем будущем мы видим Украину полноценным членом цивилизованного европейского общества. И мы зафиксировали это в нашей партийной программе. Мы идем в Евросоюз и НАТО — нравится это кому-то или нет. Потому что, в первую очередь, это позволит нам остановить войну. Нам есть, чему поучиться у Запада — выдержке, социальным стандартам и низкому уровню коррупции“, - заявил с трибуны съезда глава СПУ Илья Кива.

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Он добавил, что Соцпартия начала реформу всего левого движения в стране.

“Мы начали сегодня реформу левого движения в Украине с восстановления собственной партийной структуры и первое испытание прошли с максимальной результатом. Мы хотим начать новую эру европейской социал-демократии... Сегодня мы пишем новую историю социализма. За короткое время мы сумели возродить партию, которую предатели в свое время практически стерли с политической карты страны. Мы обновляем кадры и партийную программу. Современность вносит свои коррективы. Именно поэтому на рассмотрение съезда мы вынесли новую программу нашей политической партии“, – сказал Кива.

Программа Соцпартии состоит из нескольких отраслевых блоков. Основные касаются экономической политики, обороноспособности страны, местного самоуправления, молодежной политики, борьбы с коррупцией и социальной защиты граждан.

Отметим, что не все социалисты считают Киву легитимным руководителем партии. В январе сообщалось, что Киву вообще выгнали из СПУ, но он это отрицает.