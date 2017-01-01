Не пропустите на этих выходных! Выставка "Лето 2018" от STUDY.UA

Вы уже решили, каким будет ваше лето? Школьников, студентов, родителей и молодых специалистов приглашаем на выставку языковых курсов “Лето 2018“ Приходите и узнайте, как спланировать идеальный летний отдых!

Когда? 1 апреля, 11:00-17:00

Где? гостиница Hyatt Regency Kiev (ул. Аллы Тарасовой, Софийская Площадь)

О чем? Языковые курсы за границей для взрослых и детей. Каникулы за границей и в Украине.

На выставке “Лето 2018“ от STUDY.UA вы узнаете как легко совместить приятный отдых с изучением иностранных языков. Широкий выбор различных программ, как краткосрочных, так и длительных.

Организатор выставки - украинская образовательная компания STUDY.UA, которая более 20 лет занимается организацией обучения в университетах, колледжах и школах за границей.

Посещение выставки бесплатное, по предварительной регистрации.

Заказать бесплатный пригласительный вы можете по ссылке http://www.study.ua/april/

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Что вас ждет на летней выставке?

50 программ групповых поездок за границу для школьников и студентов в сопровождении гида компании STUDY.UA. Изучение иностранных языков, экскурсии, активный отдых, хобби и новые впечатления в топовых учебных центрах мира!

США

Канада

Англия

Шотландия

Ирландия

Швейцария

Франция

Австрия

Испания

Мальта

Компания STUDY.UA организовывает крупнейшие образовательные мероприятия в Украине

Индивидуальные программы «под ключ» для студентов, взрослых и молодых специалистов в учебных центрах по всему миру.

Курсы иностранных языков разной интенсивности

Специализированные курсы

Подготовка к международным экзаменам

Программы с изучением английского для всей семьи

Персональные консультации представителей зарубежных школ и экспертов образовательной компании STUDY.UA.

Специальные предложения от языковых школ, недели обучения в подарок, бонусы и возможность забронировать программу прямо на выставке.

Заказать бесплатный пригласительный вы можете по данной ссылке.

Наши участники

Мы пригласили представителей топовых языковых школ из Великобритании, Канады, США, Европейского Союза и Австралии. 1 апреля вы сможете лично пообщаться с представителями учебных центров и выбрать программу на это лето!

Закажите бесплатный пригласительный на выставку

Участие в выставке бесплатное, по предварительной регистрации.

Зарегистрироваться на выставку “Лето 2018 от компании STUDY.UA” Вы можете по ссылке http://www.study.ua/april/

Мы всегда рады позитивным отзывам наших клиентов и делаем все возможное, чтобы весь процесс Вашего обучения за границей был организован максимально качественно

Ждем вас 1 апреля 2018 в гостинице Hyatt Regency Kiev. Время работы выставки: с 11:00 до 17:00.