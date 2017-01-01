Не пропустите на этих выходных! Выставка "Лето 2018" от STUDY.UA

Не пропустите на этих выходных! Выставка "Лето 2018" от STUDY.UAРеклама
Вы уже решили, каким будет ваше лето? Школьников, студентов, родителей и молодых специалистов приглашаем на выставку языковых курсов “Лето 2018“ Приходите и узнайте, как спланировать идеальный летний отдых!
Когда? 1 апреля, 11:00-17:00
Где? гостиница Hyatt Regency Kiev (ул. Аллы Тарасовой, Софийская Площадь)
О чем? Языковые курсы за границей для взрослых и детей. Каникулы за границей и в Украине.
На выставке “Лето 2018“ от STUDY.UA вы узнаете как легко совместить приятный отдых с изучением иностранных языков. Широкий выбор различных программ, как краткосрочных, так и длительных.
Организатор выставки - украинская образовательная компания STUDY.UA, которая более 20 лет занимается организацией обучения в университетах, колледжах и школах за границей.
Посещение выставки бесплатное, по предварительной регистрации.
Заказать бесплатный пригласительный вы можете по ссылке http://www.study.ua/april/
Что вас ждет на летней выставке?
50 программ групповых поездок за границу для школьников и студентов в сопровождении гида компании STUDY.UA. Изучение иностранных языков, экскурсии, активный отдых, хобби и новые впечатления в топовых учебных центрах мира!
- США
- Канада
- Англия
- Шотландия
- Ирландия
- Швейцария
- Франция
- Австрия
- Испания
- Мальта
Индивидуальные программы «под ключ» для студентов, взрослых и молодых специалистов в учебных центрах по всему миру.
- Курсы иностранных языков разной интенсивности
- Специализированные курсы
- Подготовка к международным экзаменам
- Программы с изучением английского для всей семьи
Персональные консультации представителей зарубежных школ и экспертов образовательной компании STUDY.UA.
Специальные предложения от языковых школ, недели обучения в подарок, бонусы и возможность забронировать программу прямо на выставке.
Заказать бесплатный пригласительный вы можете по данной ссылке.
Наши участники
Мы пригласили представителей топовых языковых школ из Великобритании, Канады, США, Европейского Союза и Австралии. 1 апреля вы сможете лично пообщаться с представителями учебных центров и выбрать программу на это лето!
Закажите бесплатный пригласительный на выставку
Участие в выставке бесплатное, по предварительной регистрации.
Зарегистрироваться на выставку “Лето 2018 от компании STUDY.UA” Вы можете по ссылке http://www.study.ua/april/
Ждем вас 1 апреля 2018 в гостинице Hyatt Regency Kiev. Время работы выставки: с 11:00 до 17:00.