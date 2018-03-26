Зарубил топором участкового: боевика ДНР приговорили к пожизненному

Шилин убил участкового, нанеся ему топором не менее десяти ударов по голове.

Шилин участвовал в войне на востоке на стороне русских оккупантов

В городе Мариуполь Октябрьский райсуд признал виновным 34-летнего местного жителя ранее судимого Сергея Шилина в убийстве сотрудника милиции и пребывании в рядах пророссийских боевиков ДНР. Злоумышленника приговорили к пожизненному тюремному заключению.

Об этом говорится в приговоре суда от 19 марта, передает Главком.

Следствие выяснило, что в мае 2014 Шилин поступил в вооруженное формирование Донецкая Народная Республика. Среди его обязанностей была “охрана и содержание зданий с использованием огнестрельного оружия для осуществления сопротивления Вооруженным силам Украины во время захвата сепаратистами Мариуполя“. Кроме того, он выполнял функции охранника здания штаба боевиков.

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В течение 2014-2015 годов обвиняемый под предлогом угроз неоднократно вымогал деньги у своей бывшей жены. В апреле 2015 года Шилин совершил убийство участкового инспектора райотдела милиции Мариуполя, который прибыл к обвиняемому для взятия показаний по вызову бывшей жены Шилина.

“Во время беседы с правоохранителейм Шилин, который был в состоянии алкогольного опьянения, нанес инспектору топором не менее десяти ударов по голове. Вследствие полученных травм милиционер скончался на месте преступления. После этого Шилин его ограбил и угнал автомобиль Ford Mondeo“, - отмечается в сообщении.

Обвиняемый свою вину в совершенных преступлениях признал частично. Так он признался в участии в незаконных вооруженных формированиях, краже и завладении чужим транспортом.

Но относительно убийства милиционера Шилин утверждает, что совершил это якобы из-за домогательств милиционера вступить с ним в половые отношения.

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Исследуя материалы дела, суд постановил, что вина Шилина в совершении преступлений в полной мере подтверждается доказательствами и опровергает позицию обвиняемого, которую суд расценивает как способ защиты, избранный им с целью избежания уголовной ответственности.

Таким образом, суд назначил наказание Шилину в виде пожизненного лишения свободы без конфискации имущества. Также он должен компенсировать жене милиционера моральный вред на сумму 500 тыс. грн.

Как сообщалось 21 марта, в оккупированной Горловке местный житель отрубил соседу голову и выставил ее на всеобщее обозрение.