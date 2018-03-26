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Порошенко: Спецслужбы России атаковали Закарпатье

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Внутри Украины враг коварно действует через "пятую колонну". Используются политики, которые производят впечатление проукраинских, заявил Петр Порошенко.
Президент Петр Порошенко
Президент Петр Порошенко

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Закарпатская область стала объектом атаки атаки российских спецслужб, чтобы усложнить отношения Украины с западными партнерами. Об этом сказал президент Петр Порошенко во время выступления по случаю дня Нацгвардии Украины, сообщает пресс-служба главы государства в понедельник, 26 марта.

“Целый ряд событий последнего времени свидетельствует, что борьба настоящих патриотов Украины за право жить в суверенной, сильной, независимой, демократической, европейской стране идет на всей ее территории – от Донбасса, где осуществляется прямая иностранная агрессия против нашего государства, до Закарпатья, которое стало объектом атаки российских спецслужб с целью осложнить отношения нашего с вами государства с нашими западными партнерами“, – заявил Порошенко.

Президент подчеркнул, что “на фронте или по колорадской ленте, или по российскому триколору легко узнать врага“.

“Сложнее разобраться в тылу, потому что здесь, внутри Украины враг камуфлируется, мимикрирует, действует замаскировано, коварно, через “пятую колонну“. Он использует в своих интересах и вплетает в свои позорные сценарии политиков, которые производят впечатление на первый взгляд, вполне проукраинских. Слова из уст вырываются будто патриотические, а на лбу ведь не написано, что они иногда не стесняются деньги брать даже из Москвы“, – добавил глава государства.

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Напомним, что 4 февраля в Ужгороде в здание закарпатского Общества венгерской культуры бросили бутылку с зажигательной смесью. Дипломаты Венгрии рекомендовали не ездить в Закарпатье своим гражданам на протяжении 16-18 марта.

По данным ОБСЕ, ситуация на Закарпатье спокойная. Киев не видит оснований для постоянной миссии ОБСЕ в этом регионе.

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Теги: Россия, Венгрия, Закарпатье, спецслужбы, Порошенко, Петр Порошенко
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Комментариев (2)
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Глод    26.03.2018, 14:17
Оценка:  0
Глод
Кругом одни шпионы.
дикий_Ким    26.03.2018, 14:05
Оценка:  -2
дикий_Ким
опять удары в спину полетели.
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