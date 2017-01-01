В Минске договорились о пасхальном перемирии на Донбассе - ОБСЕ

В ОБСЕ подчеркнули, что режим тишины в Донбассе объявлен с 30 марта 2018 года.

Перемирие вступит в силу с 00:01 по киевскому времени azov.press

Трехсторонняя контактная группа договорилась об установлении очередного перемирия накануне пасхальных праздников с 30 марта 2018 года.

Об этом говорится в заявлении трехсторонней контактной группы о приверженности к прекращению огня, сообщает пресс-служба ОБСЕ.

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“Трехсторонняя контактная группа, учитывая наступающие пасхальные праздники, а также, исходя из ранее достигнутых соглашений и обязательств сторон, подтверждает свою полную приверженность всеобъемлющему, устойчивому и бессрочному прекращению огня, начиная с 30 марта 2018 года 00:01 по киевскому времени“, - говорится в заявлении.

Участники переговоров также подчеркнули положительное влияние режима тишины согласно договоренностям от 2 марта 2018 года.

Напомним, 23 марта подразделения сепаратистов нарушили перемирие на Донбассе и обстреляли из минометов Авдеевку.

Ранее, 22 марта, пресс-центр штаба АТО сообщал пророссийские боевики соблюдали режим перемирия и не осуществили ни единого обстрела позиций Вооруженных сил Украины.