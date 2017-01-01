Во Львове мужчину облили кислотой

По предварительной информации, преступление совершено из ревности.

В Сиховском районе Львова на улице Чукарина в понедельник, 26 марта, неизвестный мужчина плеснул кислоту в лицо 47-летнему львовянину.

Об этом сообщает пресс-служба полиции области.

В полицию об инциденте медики сообщили в 9:50. Львовянину поставили диагноз “ожоги кислотой второй степени восьми процентов кожи головы и ожог глаз“.

Как установили полицейские, пострадавшего облил кислотой 53-летний бывший муж его сожительницы.

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По данному факту открыто уголовное производство по ч.1 ст.122 (умышленное средней тяжести телесное повреждение) УК Украины. Стоит отметить, что санкция статьи предусматривает наказание - исправительные работы на срок до двух лет или ограничение свободы на срок до трех лет, либо лишение свободы на срок до трех лет. Сейчас проводится досудебное расследование.

Как сообщалось 18 марта, в Днепре облили кислотой жену французского режиссера.