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В Харькове покончил с собой студент-иностранец

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Молодой человек выпрыгнул из окна 12 этажа. Он учился в Днепре, а в Харьков приехал на несколько дней погостить у знакомых. Они сообщили, что у него были финансовые трудности.
Предварительно, 25-летний мужчина покончил жизнь самоубийством
Предварительно, 25-летний мужчина покончил жизнь самоубийством
Корреспондент.net

Студент-иностранец в Харькове покончил жизнь самоубийством, выпрыгнув с 12 этажа многоэтажного дома. Информация о трагедии поступила 25 марта около 14.50, сообщили в полиции.

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Полицейские осмотрели место происшествия, опросили свидетелей и установили личность погибшего. Им оказался гражданин другого государства, который учился в одном из вузов Днепра.
 
Знакомые погибшего рассказали, что он приехал в Харьков в гости на несколько дней. Якобы, у молодого человека были проблемы с деньгами.
 

Напомним, в январе в Харьковском национальном университете Воздушных cил имени Ивана Кожедуба был найден мертвым курсант. Отец парня не верит, что это было самоубийство.
 

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Теги: Харьков, самоубийство, студенты, Днепр, иностранцы, студент
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