В Харькове покончил с собой студент-иностранец

Молодой человек выпрыгнул из окна 12 этажа. Он учился в Днепре, а в Харьков приехал на несколько дней погостить у знакомых. Они сообщили, что у него были финансовые трудности.

Студент-иностранец в Харькове покончил жизнь самоубийством, выпрыгнув с 12 этажа многоэтажного дома. Информация о трагедии поступила 25 марта около 14.50, сообщили в полиции.

Читай также: В Харькове 12-летний школьник совершил самоубийство Полицейские осмотрели место происшествия, опросили свидетелей и установили личность погибшего. Им оказался гражданин другого государства, который учился в одном из вузов Днепра. Полицейские осмотрели место происшествия, опросили свидетелей и установили личность погибшего. Им оказался гражданин другого государства, который учился в одном из вузов Днепра.

Знакомые погибшего рассказали, что он приехал в Харьков в гости на несколько дней. Якобы, у молодого человека были проблемы с деньгами.



Напомним, в январе в Харьковском национальном университете Воздушных cил имени Ивана Кожедуба был найден мертвым курсант. Отец парня не верит, что это было самоубийство.

