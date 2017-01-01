Самоубийство Волошина: допросили главу Николаевской ОГА

На допросе также побывал замдиректора аэропорта.

Савченко утверждает, что никаких угроз и принуждений к подписанию документов не было 112.ua

Полиция допросила главу Николаевской ОГА Алексея Савченко и одного из его заместителей в рамках расследования дела о смерти героя-летчика, и. о. директора местного аэропорта сВолошина.

Об этом сообщил руководитель областной полиции Юрий Мороз на брифинге в понедельник, 26 марта, передают Никвести.

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“Глава администрации дал показания, в которых сообщил, что имел с Волошиным только рабочие отношения, никаких угроз, принуждений к подписанию документов не было“, - заявил начальник полиции области.

Кроме того, он добавил, что “никаких актов выполненных работ по ремонту здания аэровокзала“ не было.

Стоит отметить, что, со слов вдовы Волошина, в начале марта глава областной администрации Алексей Савченко пообещал Владиславу Волошину после получения сертификатов по аэропорту посодействовать ему в получении квартиры. По этой причине, как говорит Мороз, Волошин был в приподнятом настроении, поскольку должна была решиться одна из его проблем – отсутствие собственного жилья.

Исходя из этого Мороз заявил, что он не видит оснований полагать, что самоубийство Владислав Волошин совершил под давлением.

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При этом на вопрос журналистов о том, о чем же тогда говорят коллеги Владислава, заявляя, что в последнее время руководство облгосадминистрации давило на директора аэропорта, требуя от него подписать акты выполненных работ по незаконному ремонту аэровокзала, Юрий Мороз ответил, что еще не все коллеги Волошина были допрошены.

Напомним, 18 марта в Николаеве покончил с собой летчик-герой, ветеран АТО, директор аэропорта Владислав Волошин.

Позже появилась информация, что Волошин мог застрелиться из-за сомнительного тендера. В СМИ попала переписка Волошина и неизвестного, которую они вели в конце февраля. В ней Волошин делится с собеседником копиями поручений губернатора Николаевской ОГА Савченко, а также копией выводов проверки Госаудитслужбы ремонтных работ в аэропорту. Волошин жалуется на Савченко, а также говорит, что его посещают мысли о самоубийстве. Он также сообщает, что хотел писать заявление на увольнение, но губернатор продлил ему контракт.

21 марта участники акции в Киеве передали в Администрацию президента письмо с требованием уволить губернатора Алексея Савченко, чьи действия могли привести к самоубийству Волошина.